메디스비, 재활로봇 'ROBOARM' 임상연구 발표…"치료 효과·효율성 개선 확인"

기사입력 2025-10-29 07:55


[스포츠조선 장종호 기자] 의료 피지컬 AI 전문기업 메디스비(대표 임준열)는 지난 24~25일 대한정형외과컴퓨터수술학회가 주최한 국제학술대회 'CAOS Asia-Pacific 2025'에서 상-하지 All-in-One 재활로봇 'ROBOARM'의 임상연구 주요 결과를 공개했다고 밝혔다.

회사에 따르면 이번 연구는 관절운동범위가 제한된 환자들을 대상으로 진행됐으며, ROBOARM은 1회 치료당 세 종류의 관절운동범위 회복이 가능했으며, 1회 치료 시 치료 전 후 운동 범위가 평균 20도 가량 향상을 보인 것으로 설명했다.

또한 임상시험 과정에서 전반적인 치료 안전성도 입증됐으며, 반복적인 재활 업무에 투입되는 치료사의 업무 시간 역시 30분에서 5분 이내로 감소해 의료진의 부담이 줄었음이 확인됐다고 했다.

2024년 세브란스병원과 연세대학교 인공지능학과 교수진 공동 창업으로 설립된 메디스비는 상지와 하지 모두에 적용 가능한 'All-in-One' 로봇 기술과, 치료 경로 입력에 기반한 '피지컬 AI' 기술 고도화에 역점을 두고 있다.

메디스비 관계자는 "ROBOARM은 치료사의 전문역량을 보조·확장하는 도구로, 환자 맞춤형 치료경로를 자동 반복 수행해 의료현장 내 새로운 로봇치료 패러다임을 제시하고 있다"고 밝혔다.

임준열 대표(강남세브란스병원)는 "이번 임상연구를 통해 치료사의 전문 지식으로 '최적의 치료 경로(Guide Path)'를 생성할 때, ROBOARM 솔루션으로 이를 정밀하게 수행해 치료 효과와 안정성을 모두 잡을 수 있었다"면서 "앞으로도 다양한 연구를 진행해, 의료진과 로봇기술을 상호 보완하는 ROBOARM이 임상 현장에서 얼마나 효과적이고 안전하게 사용될 수 있는지 구체적으로 입증해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

한편, 최근 메디스비는 글로벌 AI 선도기업 엔비디아의 글로벌 엑셀러레이팅 'NVIDIA Inception' 프로그램 및 중소벤처기업부 'Deep Tech TIPS' 지원 대상으로 선정되어, 의료 피지컬 AI 솔루션의 개발 및 국내외 사업화에도 박차를 가할 계획이다.
장종호 기자


