이승엽 전 감독, 요미우리 가을캠프 임시코치로 참가. "코치는 처음. 공…

[스포츠조선 권인하 기자]이승엽 전 두산 베어스 감독이 일본 요미우리 자이언츠의 가을캠프에 임시 코치로 합류한 것을 스포츠호치가 보도했다.
이 감독은 스포츠호치와의 인터뷰에서 "아베 감독이 초대해 오게 됐다. 아베 감독에게 감사하고 있다"라고 밝히며 "모두와 만나 매우 기뻤다"라고 소감을 말했다.
타자들의 타격을 본 이 전 감독은 "리처드 선수는 파워가 대단하다. 사사키 선수도 파워가 있고 배팅이 대단하다. 좋은 선수들이 많다"고 타자들의 연습 타격을 본 소감을 밝히기도.
이 전 감독은 일본에 2004년부터 2011년까지 8년간 활약했었다. 2004,2005년엔 지바롯데에서 2년간 뛰었고 2006년부터 2010년까지 요미우리에서 뛰었다. 특히 2006년엔 41홈런과 108타점으로 센트럴리그 홈런왕과 타점왕을 차지했었다.
오릭스에서 마지막으로 뛰고 2012년에 삼성으로 돌아와 2017년까지 선수생활을 한 이 전 감독은 KBO리그에서 통산 467홈런, 1498타점을 올렸고, 일본에선 159홈런, 439타점을 기록했었다.
지난 2023년 두산 베어스 감독으로 부임해 첫해와 지난해 2년 연속 팀을 5강에 올려놓았지만 올시즌엔 초반부터 팀 성적이 떨어지는 바람에 지난 6월 2일 자진사퇴로 팀을 떠났다.
