호치킨, 펩시와 소비자 참여 '나만의 세트메뉴' 이벤트 선보여

호치킨이 펩시와 함께 '호치킨 세트메이커' 이벤트를 10월 31일까지 진행한다. 호치킨 세트메이커는 소비자가 직접 치킨과 사이드를 조합하는 '나만의 세트메뉴'를 만드는 게 특징이다.
호치킨에 따르면 호치킨 세트메이커는 고객이 브랜드의 메뉴 개발 과정에 직접 참여해 새로운 세트 구성을 제안하는 참여형 이벤트다. 응모자는 이벤트 페이지에서 원하는 메뉴를 조합해 세트 메뉴명과 함께 제출하면 된다. 창의성·실용성·브랜드 적합성 등의 기준으로 심사가 이뤄진다. 호치킨은 이벤트를 통해 총 1000만원 상당의 상금과 경품을 제공한다. 시상 부문은 아이디어의 다양성과 재미를 살려 구성됐다.
호치킨은 캠페인을 통해 고객의 아이디어를 수집하고, 선호 조합과 가격 구성 등을 분석해 향후 신제품 전략과 마케팅에 반영할 예정이다. 이벤트 참여 방법은 호치킨 공식 홈페이지와 공식 인스타그램을 통해 확인 가능하다.호치킨 관계자는 "고객이 직접 브랜드의 일부가 돼 메뉴 기획에 참여하는 경험을 선사하고자 했다"며 "뛰어난 아이디어에는 상금과 경품으로 보답하고, 실제 메뉴화까지 추진할 계획"이라고 말했다.