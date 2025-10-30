'함께 즐기고, 나누고' 하이원의 특별한 가을나기…"오감 힐링 축제는 i…

|
여유로움이 가득한 가을, 강원도 정선은 축제의 장으로 변한다. 강원랜드가 운영하는 하이원리조트가 주무대다. 함께 즐기고, 나누고, 느끼는 등 '오감 힐링형' 문화콘텐츠가 가을 여행객을 맞이한다. 선선한 바람과 함께 내려앉은 단풍이 가득한 곳, 도시의 시간을 잠시 멈추게 하고 바삐 지나온 일상에 쉼표 하나를 선사하는 하이원리조트의 가을 축제는 현재진행형이다.
패션쇼 관람이 일반에 개방된 덕분에 지역 주민과 관광객들의 참여도도 높아지고 있다. 특히 가족 단위 관람객과 젊은 층이 방문하며 축제의 대중적 흥행에도 성공했다는 평가다.
강원랜드는 이번 행사를 계기로 패션ㆍ뷰티 중심의 국제 행사를 비롯한 다양한 마이스(MICE) 유치 전략을 본격화한다는 계획이다. 단순 리조트를 넘어선 '글로벌 복합문화 리조트'로 도약한다는 계획으로, 가을을 비롯해 사계절 내내 다양한 형태의 축제를 즐길 수 있게 될 전망이다.
손끝에 정성을 담고, 마음을 버무리는 '김장'은 한국인의 삶을 잇는 중요한 문화다. 최근엔 단순 문화를 넘어 세계인들의 관심을 받는 K-대표 문화 콘텐츠로 떠오르고 있다.
올해 하이원리조트에서는 김장을 현대적으로 풀어낸 특별한 행사들이 잇따라 진행, 김장을 통해 지역과 세대가 다양한 형태로 소통하고 있다. 우선 지난 24일부터 이틀간 하이원 마운틴콘도 잔디광장에서는 '제2회 하이원 김장 페스티벌'이 개최됐다. 지난해 첫 회에 이어 열린 이번 행사에는 가족 단위 참가자들이 참여했다. 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 김장 체험 프로그램은 1팀당 5kg 분량의 김치를 직접 담글 수 있도록 구성됐고, 현장에서 아이스박스에 포장해 바로 가져갈 수 있어 실용성도 높였다.
정태영삼 김장나눔 어울림 한마당은 폐광지역 4개 시·군(정선, 태백, 영월, 삼척)이 함께하는 김장 나눔 프로젝트다. 총 5000포기 규모의 김치를 담가 약 2200여 가구에 전달한다. 정태영삼 김장나눔 어울림 한마당은 강원랜드가 중심이 되어 지역 여성단체들과 협력한 행사로, 정선 마운틴광장에서 발대식을 시작으로 각 지역에서 릴레이 형태의 봉사활동으로 이어진다. 단순한 자선 활동을 넘어 지역 농산물 소비를 촉진하고, 김장철 한철 일자리를 만들어내는 등 지역경제 활성화에도 실질적인 효과를 가져오고 있다. 두 번의 김장 행사는 목적과 형식은 달랐지만, 김장이라는 공통 매개로 사람과 지역, 과거와 미래를 연결하는 플랫폼이 됐다는 평가가 나온다.
함께 걸으며 단풍 속 운탄고도 만끽
가을이 백두대간 자락은 화려한 색채로 물든다. 전국 트레킹 마니아들이 가장 먼저 발걸음을 옮기는 명소이기도 하다.
11월의 첫날인 1일, 하이원리조트에서 트레킹 축제가 열린다. 제1회 운탄고도 소원의 길 트레킹이다. 과거 탄광길의 역사와 문화를 따라 걸으며 지역의 정서를 직접 체험할 수 있는 데 초점을 맞췄다.
운탄고도 소원의 길 트레킹은 11월 1일 하이원리조트 인근 운탄고도 5길 일대에서 펼쳐지며 국내외 참가자 약 3000여 명이 함께 걸으며 정선 지역의 삶과 기억을 공유하게 된다. 행사장 곳곳에서는 지역 주민들과 함께하는 40여 개의 로컬 푸드 부스와 문화 체험 프로그램이 마련돼 참가자들에게 폐광지역의 이야기를 오감으로 느낄 기회를 제공하며, 참가비 일부를 지역상품권으로 지급하는 등 지역경제 활성화에도 기여한다는 방침이다.
트레킹 행사가 열리는 마운틴콘도 잔디광장과 트레킹 코스 주변에서는 친환경 화분 만들기, 산림 명상, 유아 밧줄놀이, 캐리커처 드로잉, 스포츠 테이핑 체험 등 자연 친화적이고 가족 중심의 프로그램도 진행된다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com