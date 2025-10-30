강동경희대병원, 차세대 방사선치료 시스템 도입…치료 정확도·환자 편의성 …

[스포츠조선 장종호 기자] 강동경희대학교병원(원장 이우인)이 28일 차세대 방사선치료 장비인 헬시온4.0과 표면 유도 방사선치료 기술(SGRT, Surface Guided Radiation Therapy)를 도입하고 본격 가동식을 가졌다.
SGRT는 환자의 피부 표면을 3D 카메라로 인식해 치료 전 자세를 보정하는 첨단 기술이다. 기존에는 방사선치료를 위해 피부에 펜으로 표시선을 그리거나 점 문신을 해야 했으나, 이러한 방식은 생활의 불편과 심리적 부담을 남겼다. SGRT는 이러한 불편을 해소해 치료 중에도 자유로운 생활이 가능하며, 치료 후에도 피부에 표시가 남지 않는다. 더 나아가 환자가 치료 중 움직일 경우 실시간 감지해 치료를 멈추거나 조정할 수 있어 안전성을 높였다.
HALCYON과 SGRT는 전립선암, 유방암, 폐암, 부인암 등 주요 고형암 치료에 적용한다.
강동경희대
강동경희대병원 이우인 병원장은 "헬시온4.0과 SGRT 도입으로 더 빠르고, 더 정밀하며, 흔적 없는 치료를 받을 수 있게 됐다"면서 "앞으로도 최신 기술을 적극 도입해 더 많은 환자가 혜택을 누릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|