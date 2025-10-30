강동경희대병원, 차세대 방사선치료 시스템 도입…치료 정확도·환자 편의성 향상 기대

[스포츠조선 장종호 기자] 강동경희대학교병원(원장 이우인)이 28일 차세대 방사선치료 장비인 헬시온4.0과 표면 유도 방사선치료 기술(SGRT, Surface Guided Radiation Therapy)를 도입하고 본격 가동식을 가졌다.

병원은 이번 장비 도입을 통해 환자 중심의 정밀 방사선치료를 확대하고, 안전하고 환자 친화적인 암 치료 환경을 구축해 나갈 예정이다.

헬시온4.0의 가장 큰 특징은 짧아진 치료 시간과 영상유도 기술의 정밀성이다. 영상 촬영은 약 15초, 방사선 조사 시간은 2~5분에 불과해 전체 치료가 10~15분 안에 끝난다. 짧은 시간 내 치료가 가능해 환자의 움직임 가능성이 줄어들고, 결과적으로 종양을 더 정확하게 치료할 수 있다. 또한 이중 다엽 콜리메이터 장치가 불필요한 방사선 누출을 차단해 정상조직 손상도 최소화한다.

SGRT는 환자의 피부 표면을 3D 카메라로 인식해 치료 전 자세를 보정하는 첨단 기술이다. 기존에는 방사선치료를 위해 피부에 펜으로 표시선을 그리거나 점 문신을 해야 했으나, 이러한 방식은 생활의 불편과 심리적 부담을 남겼다. SGRT는 이러한 불편을 해소해 치료 중에도 자유로운 생활이 가능하며, 치료 후에도 피부에 표시가 남지 않는다. 더 나아가 환자가 치료 중 움직일 경우 실시간 감지해 치료를 멈추거나 조정할 수 있어 안전성을 높였다.

HALCYON과 SGRT는 전립선암, 유방암, 폐암, 부인암 등 주요 고형암 치료에 적용한다.

또한 폐암과 식도암 같은 흉부 종양, 간암과 직장암 등 복부 종양, 전이성 병변까지 치료 범위를 넓힐 수 있다. 영상유도 기반 정밀 치료와 SGRT의 위치 보정 기능이 결합되면서 연령이나 암 종류에 관계없이 다양한 환자에게 혜택을 줄 수 있다.

병원은 이번 장비 도입을 통해 환자 맞춤형 방사선치료 역량을 강화하고, 암 치료 성과와 환자 만족도를 높일 것으로 기대하고 있다.

강동경희대병원 이우인 병원장은 "헬시온4.0과 SGRT 도입으로 더 빠르고, 더 정밀하며, 흔적 없는 치료를 받을 수 있게 됐다"면서 "앞으로도 최신 기술을 적극 도입해 더 많은 환자가 혜택을 누릴 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
왼쪽부터 이종민 산부인과 교수, 정원규 방사선종양학과 과장, 류창우 기획진료부원장, 이우인 원장, 신순화 간호본부장, 신재구 운영본부장.

