차움, 1인 검진룸 '하이브' 증축…'원스톱' 맞춤 검진 시스템 강화

기사입력 2025-10-30 08:22


차움, 1인 검진룸 '하이브' 증축…'원스톱' 맞춤 검진 시스템 강화
1인 전용 프라이빗 검진실 '하이브(HIVE)'

[스포츠조선 장종호 기자] 차움(원장 김재화)이 1인 전용 프라이빗 검진실 '하이브(HIVE)'를 증축하며 고객 맞춤 검진 시스템을 강화했다.

차움은 지난 2010년, 국내 최초로 고객이 개인 룸에 누워 있으면 내시경, 초음파 기계 등과 함께 전문 의료진이 직접 찾아가 검진 서비스를 진행하는 '원스톱 검진 시스템'을 도입했다.

1인룸 검진시스템은 고객 동선을 최적화하고 프라이버시를 보호해 국내뿐 아니라 해외 고객들에게도 각광을 받았다. 차움은 개원 15주년을 맞아 고객 맞춤 검진 시스템을 한층 강화하고, 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 맞춤형 건강검진 서비스를 선보이기 위해 하이브를 새롭게 오픈했다. 그동안 꾸준한 수요 증가에 따라 10월부터는 검진실 9개를 추가 오픈해 총 20개의 룸으로 운영한다.

차움의 프라이빗 하이브 검진은 수검자별 세분화된 건강상태를 설계하고 이를 기반으로 검진이 진행된다.

검진 전에는 과거 질환 이력·가족력·건강 상태를 토대로 전문의가 1:1 예진을 하고, 그 결과에 맞춰 개인별 검진 항목을 구성한다. 검진 과정에서는 전담 간호사가 동행해 1대1 케어를 제공하며, 유소견이 발견될 경우 차움 외래 진료과 또는 차병원을 비롯한 원하는 병원으로 신속히 연계한다.

하이브의 장점은 프라이버시와 편의성이다.

특히 차움은 검진과 판독, 결과상담이 모두 당일에 이뤄져 수검자의 대기 시간을 최소화하며, 보다 신속하고 효율적인 고객 중심 서비스를 제공한다.

또한, 내시경·초음파 등 주요 검사를 한 공간에서 원스톱으로 받을 수 있어 여러 공간을 이동하거나 대기하는 불편이 없다. 최적화된 동선 설계를 통해 검사자 간 마주침을 최소화함으로써 안락함과 안전성을 강화했다. 이러한 서비스는 고객 만족도 조사에서도 가장 선호도가 높은 1위 항목으로 꼽혔으며, 이번 증설에 따라 환자들의 만족도가 더욱 높아질 것으로 기대된다.


이미 차움은 프리미엄 맞춤 검진을 비롯한 맞춤형 안티에이징 프로그램 등을 앞세우며 세계 각국 유명 인사들의 호응을 받았다. 크리스틴 데이비스, 수잔 소머스, 피터 폰다 등 미국 유명 배우를 비롯해 120여 명의 해외 인사가 차움의 서비스를 체험했고 만족했다. 이번 리뉴얼로 국내·외 더 많은 환자들이 내원할 것으로 기대된다.

차움의 명의 군단도 든든하다.

소화기내과 이상인 교수는 위장내시경 검진 주기와 연령 기준을 확립해 위암 조기 발견에 기여했으며, 한광협 교수는 세계 최초로 간암 조기 발견 예측 모델을 개발하고 국내 최초로 B형 간염 치료제 국제 임상시험에 참여하는 등 간질환 분야에서 세계적 권위를 인정받은 명의다.

이외에도 내분비내과 황세나 교수, 산부인과 강문선 교수, 영상의학과 김인화·위성아 교수, 디톡스슬리밍센터 서은경·오효주 교수 등 다수의 전문 의료진이 협진 체계를 갖추고 섬세한 맞춤 진료·검진을 제공할 예정이다. 차움 김재화 원장은 "그동안 차움 프라이빗 검진 하이브 증설에 대한 니즈가 많았는데, 15주년을 맞이하며 고객 기대에 더욱 부응하고 건강검진의 새로운 기준을 제시하는 계기가 될 것"이라고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


차움, 1인 검진룸 '하이브' 증축…'원스톱' 맞춤 검진 시스템 강화
차움 하이브 검진센터 (앞줄 왼쪽부터) 내분비내과 김진우 교수, 신경외과 최중언 교수, 차충근 진료부원장, 내분비내과 황세나 교수와 (뒷줄 왼쪽부터) 디톡스슬리밍센터 오효주·서은경 교수, 김재화 원장, 파워에이징클리닉 양지헌 교수, 소화기내과 한광협 교수, 영상의학과 김인화·위성아 교수.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민정, ♥이병헌 내조하러 베니스 영화제 따라갔다가.."깜짝 놀랐다"

2.

'1억 5천만원 마약' BJ세야, 2심서 징역 2년 감형 "마약 의존도 높아"[SC이슈]

3.

'금 풀매수' 신기루, 금값 급락에 충격 "재산 부담될 만큼 샀는데 열받아"

4.

'53세' 정선희, 오빠와 차별한 母에 불쾌 "내 카드 쓰면서 아들 돈 쓰기 어려워해"

5.

추신수♥하원미, 美 5500평 대저택 직접 청소한다 "가사도우미·로봇청소기 없어"

연예 많이본뉴스
1.

이민정, ♥이병헌 내조하러 베니스 영화제 따라갔다가.."깜짝 놀랐다"

2.

'1억 5천만원 마약' BJ세야, 2심서 징역 2년 감형 "마약 의존도 높아"[SC이슈]

3.

'금 풀매수' 신기루, 금값 급락에 충격 "재산 부담될 만큼 샀는데 열받아"

4.

'53세' 정선희, 오빠와 차별한 母에 불쾌 "내 카드 쓰면서 아들 돈 쓰기 어려워해"

5.

추신수♥하원미, 美 5500평 대저택 직접 청소한다 "가사도우미·로봇청소기 없어"

스포츠 많이본뉴스
1.

'박진만 재계약 유력'인데 리스트업은 왜? 누가? 파란의 새 인물, 가능성이 있을까

2.

최악의 상황! '이강인 바이러스 감염'→로리앙 원정 결장… 좋은 흐름 꺾였다 "PSG 스쿼드 운용 부담↑"

3.

유승민 대한체육회장의 승부수 "인센티브 혐의 사실이면 사퇴"[2025 문체위 국감 현장]

4.

'감독님 죄송합니다' 막가파식 항명파동 일으켰던 레알 마드리드 비니시우스, 결국 공개사과문 발표

5.

도루실패 50억 FA 역전 2루타로 한화에 1승 선사. 김서현 감격의 승리투수. 한화 분위기 바꿨다[KS3 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.