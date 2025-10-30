2025 올해의 단어 선정된 '67', 무슨 뜻인가 보니…

|
[스포츠조선 장종호 기자] 미국 온라인 사전 사이트 '딕셔너리닷컴'(Dictionary.com)은 '2025 올해의 단어'로 67(six seven)'을 선정했다고 밝혔다.
하지만 '67'의 의미는 명확하지 않다. 일부는 '그저 그런', '평범한'이라는 뜻으로 해석하고, 또 다른 아이들은 부모를 짜증 나게 하기 위한 장난으로 사용한다.
이 단어에는 손짓도 함께 사용되기도 하는데, 딕셔너리닷컴은 "양 손바닥을 위로 향하게 한 채 번갈아 위아래로 움직이는 동작"이라고 설명했다.
하지만 교실에서는 문제가 되고 있다. 미국의 한 중학교 교사는 SNS에 "교실에서 '67'이라는 숫자만 나와도 아이들이 단체로 외치며 수업을 방해한다"며 "결국 금지했다"고 밝혔다.
딕셔너리닷컴의 이번 선정에 대해 비판적인 의견도 제기되고 있다.
네티즌들은 "정의도 없는 단어를 선정하다니", "이제 사전을 불태워야 할 때", "미래 세대에 대한 희망을 잃었다"등 냉소적인 댓글을 게시하고 있다.
한편, 올해의 단어 후보군에는 'Gen-Z stare(젠지 스테어)'와 'tradwife(트래드와이프)'도 포함됐다.
젠지 스테어는 Z세대가 직장에서 보이는 무표정한 시선을 뜻하며, 트래드와이프는 전통적인 성 역할을 따르는 여성들을 지칭하는 용어로, 직접 요리를 하고 자녀를 돌보는 모습을 공유하는 여성들을 일컫는다.
