동행복권, 내달 29일 로또 추첨 생방송 '645 데이' 개최

기사입력 2025-10-30 17:12


복권수탁사업자 동행복권은 오는 11월 29일(토) 서울 상암 MBC에서 대국민 로또6/45 추첨 생방송 '645 데이(645 Day)'를 개최할 예정이다.

'645 데이'는 2023년에 시작해 3회째 열리는 대국민 참관 행사로서 복권의 공정성 및 투명성을 알리기 위해 기획됐다. 이번 행사는 일반인 100명의 참관으로 1부 토크쇼와 2부 추첨 생방송으로 나눠 진행할 예정이다.

1부는 '로또 탐구생활-공정성과 투명성', '합법과 불법 사이'라는 주제로 이독실 과학평론가와 윤희동 경감이 출연해 복권추첨 시스템의 원리와 공정성, 복권 관련 범죄사례 등에 대한 흥미로운 이야기를 전할 예정이다.

2부는 대규모 참관단과 함께 로또6/45 추첨 생방송을 진행한다. 참관단은 추첨 준비 절차에 직접 참여하고, 리허설을 거쳐 저녁 8시 35분경 진행하는 생방송 추첨까지 현장에서 확인할 수 있다.

한편, 이번 행사를 계기로 11월 27일부터 29일까지 사흘간 상암 MBC 경영센터 1층에서 복권 홍보관을 운영한다. '복권의 한 장, 기뿌다'를 주제로 과거에 사용했던 복권추첨기 실물(KB 국민은행 소장품), 복권기금 활용 사례 홍보물 등을 전시하며, 현장 방문객 대상 기념품 증정 이벤트도 함께 진행될 예정이다.

'645 데이' 참관은 지난 6개월간 로또 및 연금복권 추첨방송 방청 경험이 없는 19세 이상 성인이면 누구나 지원할 수 있으며, 10월 30일(목)부터 11월 12일(수)까지 MBC 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 신청자 가운데 추첨을 통해 100명을 선정하며, 11월 18일(화)에 개별 안내할 예정이다.

동행복권 홍덕기 대표는 "로또 6/45 추첨은 매주 토요일에 엄격한 절차와 관리를 통해 진행되고 있지만, 일부 사람들이 조작 의혹을 제기하기도 한다"며, "이번 645 데이를 통해 직접 추첨 과정을 확인하고 체험함으로써 복권사업의 투명성과 신뢰를 더욱 높이는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.


[이미지제공=동행복권]'645 데이' 참관인 모집 포스터

