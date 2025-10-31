2023년 희귀질환 신규 환자 6만2420명…42개 질환 새로 지정 영향…

|
2023년 희귀질환 신규 발생자 수가 총 6만2420명으로 집계됐다.
기존에는 200명 초과발생 질환에 한정하여 질환별 세부현황을 공개했으나, 이용자 의견을 반영해 이번 연보부터 전체 질환에 대해 성별·연령군별·지역별 발생 현황을 공개한다. 다만, 환자 및 전문가 단체와의 소통을 통해, 발생자 수가 1~3명으로 극소수인 질환의 경우는 가림 처리했다.
신규 발생자 6만2420명 중 극희귀질환은 2510(4.0%), 기타염색체이상질환은 113명(0.2%)이었으며, 그 외 희귀질환은 5만9797명(95.8%)이었다. 발생자의 성별로는 남자 3만1614명(50.6%), 여자 3만806명(49.4%)으로 나타났다.
한편 2023년 희귀질환 발생자 중 진료 실인원은 총 6만50명이고, 1인당 평균 총진료비는 약 652만원, 그 중 환자 본인부담금은 68만원으로 나타났다. 희귀질환 중 진료비 부담이 가장 큰 단일 질환은 고쉐병(총 진료비 3.1억원, 본인부담금 3184만원)이었으며, 모르키오 증후군(총 진료비 2.4억원, 본인부담금 2456만원), Ⅱ형 점액다당류증(총 진료비 2.1억원, 본인부담금 2132만원) 순으로 확인됐다.
임승관 질병관리청장은 "정확한 통계를 산출하는 것은 희귀질환 맞춤형 정책 추진의 첫걸음"이라면서, "앞으로도 근거 기반 정책이 추진되고, 관련 연구가 활성화될 수 있도록 통계 연보를 지속 발전시켜 나갈 것"이라고 밝혔다. 아울러, "희귀질환자와 가족의 삶에 실질적인 변화를 가져올 수 있도록 희귀질환 국가 관리체계를 지속 강화해가겠다"고 전했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com