고형암 카티 치료 한계 규명, 새 전략 제시…"이중표적 접근이 돌파구"

[스포츠조선 장종호 기자] 화순전남대학교병원 혈액내과 이제중·정성훈 교수와 이민근 박사의 연구팀이 고형암에서 카티(CAR-T) 치료가 어려운 근본 원인을 규명하고 이를 극복할 새로운 전략을 제시했다.
연구팀은 이 같은 차이가 발생하는 이유를 문헌·전임상 데이터를 토대로 분석해 ▲표적 항원 제한 ▲종양 이질성 ▲정상세포 독성 ▲면역억제성 종양미세환경(TME) 등 4가지 핵심 장벽을 제시했다.
특히 종양미세환경에 존재하는 TGF-β·IL-10 등의 억제성 사이토카인과 Treg·MDSC 같은 면역억제 세포가 CAR-T 활성화를 방해한다고 설명했다.
연구팀은 한계를 극복하기 위한 대안으로 고형암 세포가 흔히 발현하는 두 가지 표적 단백질(PD-L1, EphA2)을 동시에 공격하는 차세대 기술인 '이중표적 CAR 플랫폼'을 제시했다. 해당 기전은 종양 항원 다양성을 보완하고, 면역억제 환경에서도 효과를 유지하도록 설계됐다.
이 플랫폼은 최근 독일 베를린에서 열린 '유럽종양학회(ESMO) 2025'에서 전임상 성과가 발표됐다. 간암·난소암·위암 동물모델에서 체중 감소 없이 100% 생존율, 저용량에서도 부작용 없이 강력한 종양 억제 효과가 확인됐다. 시험관 실험에서도 PD-L1 또는 EphA2 발현 암세포에 대해 100% 수준의 세포사멸이 관찰됐다.
PD-L1은 면역억제적 환경에서 주로 증가하고, EphA2는 다양한 고형암에서 흔히 발견되는 표적이다. 두 표적을 동시에 공략할 경우, 항원 소실로 인한 치료 실패를 줄이며 억압적인 종양미세환경 속에서도 CAR-T의 지속적인 항암 효과를 유지할 수 있는 것으로 나타났다.
연구팀은 "이번 연구는 고형암 CAR-T 치료가 정체돼 있던 이유를 과학적으로 규명했다는 점에서 의미가 크다"며 "PD-L1·EphA2 이중표적 CAR-T는 기존 플랫폼의 한계를 뛰어넘을 잠재력이 있다. 향후 임상으로 확장된다면 고형암 면역치료의 흐름을 바꿀 수 있을 것이다"고 말했다.
