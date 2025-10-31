김한수 이대목동병원장, '재생의료 안전 기여' 보건복지부장관 표창 수상

[스포츠조선 장종호 기자] 이대목동병원 김한수 병원장이 지난 28일 보건복지부(장관 정은경)와 재생의료진흥재단(원장 박소라) 공동 주최로 피스앤파크 컨벤션에서 열린 '2025 첨단재생의료 연례 심포지엄(2025 RMAF Annual Symposium)'에서 첨단재생의료 유공자로 선정돼 보건복지부장관 표창을 수상했다.
보건복지부는 "김한수 병원장은 안전관리기관의 요청 시 조직·융복합분과 위원장으로서 자문회의를 개최해 신속하고 정확한 결정을 해줬고, 임상현장의 경험을 바탕으로 연구대상자의 안전관리를 위한 의견을 개진하는 등 중요한 역할을 수행했다"며 수상 이유를 밝혔다.
김한수 이대목동병원장은 "의학의 발전과 함께 첨단재생의료 분야도 성장하고 있다. 새로운 의료기술이 개발되고 자리 잡는데 있어 연구대상자의 안전관리가 무엇보다도 중요하다"며 "이번 수상을 계기로 재생의료 안전관리 업무에 더욱 집중해 치료법이 없는 희귀, 난치질환자들에게 새로운 치료 기회를 제공할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
