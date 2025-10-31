"비타민 D3·오메가-3·운동 병행 시 예비 노쇠 위험 최대 39% 감소…

|
오메가-3와 비타민 D가 고령화 시대를 대비한 핵심 영양 솔루션으로 주목받았다.
디에스엠퍼메니쉬코리아(dsm-firmenich Korea)는 오메가-3와 비타민 D의 건강수명(Healthy Longevity) 연장 가능성을 과학적으로 탐구한 연구 결과를 지난 30일 한국식품영양과학회(The Korean Society of Food Science and Nutrition, KFN) 2025 국제심포지엄 및 정기학술대회·정기총회에서 발표했다.
30일 진행된 디에스엠퍼메니쉬 후원 세션에는 좌장으로 동아대학교 손보경 교수가 참여했으며 연사로는 ▲한양대학교 박용순 교수 ▲디에스엠퍼메니쉬 APAC 학술연구 총괄 카이린 에크(Kai-Lin Ek) 박사 ▲김병용 종근당건강 연구소장이 참여했다. 세 연사는 각각 ▲오메가-3 지방산을 통한 노쇠 및 근감소증 예방 ▲DO-HEALTH 연구의 생물학적 근거 및 최신 결과 ▲오메가-3 지방산의 건강 효과와 지속가능한 생산 기술을 주제로 발표를 진행했다.
디에스엠퍼메니쉬 APAC 학술연구 총괄 카이 린 에크 박사는 세계 최대 규모의 노화 임상연구 'DO-HEALTH' 결과를 바탕으로, '생물학적 노화(Biological Aging)'와 오메가-3의 상관관계를 소개했다. 노화의 생물학적 특징, 세포 노화, 미토콘드리아 기능 저하, 장내 미생물 불균형 등 노화의 주요 기전이 상호 작용하는 과정을 설명하며, '만성 저등급 염증(Chronic low-grade inflammation)'이 노화를 촉진하는 조절 가능한 생물학적 표지(modifiable hallmark)임을 강조했다.
또한 70세 이상 유럽 성인 2,157명을 대상으로 3년간의 무작위 위약 대조 임상 결과를 공유하며, 비타민 D3(2,000 IU/일), 오메가-3(1g/일) 섭취와 규칙적인 운동을 병행할 경우, 예비 노쇠 위험이 최대 39% 감소했다는 근거를 제시했다. 이어 "노화는 피할 수 없는 현상이 아니라 과학적으로 조절 가능한 생물학적 과정"이라며, "오메가-3 지방산은 염증 반응을 완화해 노화 속도를 늦추고 건강수명(Healthy Longevity) 연장에 기여할 수 있는 핵심 영양소"라고 설명했다.
디에스엠퍼메니쉬의 대표적인 식물성 오메가-3 솔루션 '라이프스오메가(life's®OMEGA)'는 NASA의 우주식 연구에서 시작된 미세조류 기반 100% 식물성 오메가-3 원료로, EPA와 DHA를 모두 함유해 혈중 중성지질 및 혈행 개선, 기억력 등 다양한 오메가-3 제품 개발에 폭넓게 활용되고 있다.
이번 발표에서는 '바이오에이징 클록(Biological Aging Clock)' 등 노화 속도를 수치화하는 새로운 과학적 지표의 활용 가능성도 논의됐다. 이러한 접근은 향후 영양 솔루션 기반 건강수명 연구의 과학적 정밀성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.
정은지 디에스엠퍼메니쉬코리아 대표는 "급격한 고령화가 사회 구조 전반에 영향을 미치는 지금, '건강한 노화(Healthy Aging)'는 개인의 삶의 질을 넘어 사회적 지속가능성과도 직결되는 과제"라며, "디에스엠퍼메니쉬는 글로벌 임상 데이터와 과학적 혁신을 결합한 지속 가능한 영양 솔루션을 기반으로 국내 제조사들과의 협업을 통해 한국 소비자에게 적합한 제품을 선보이며 건강수명 연장과 웰니스 향상에 앞장서 나갈 것"이라고 전했다.
