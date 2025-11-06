4등급馬 1200m 결투, 승자는

기사입력 2025-11-07 02:44


오는 9일 렛츠런파크 서울 제7경주로 열릴 제14회 스포츠월드배에 대한 관심이 높아지고 있다. 총상금 6000만원이 걸린 이번 대상 경주는 국내산 4등급 경주마 중 레이팅 50이하의 마필들이 출전한다. 하반기 상승세를 타며 반전을 노리는 말들이 모이는 무대가 될 전망. 올해 실전 경험을 쌓으며 가능성을 보여주기 시작한 경주마 11두가 출전 명단에 이름을 올렸다.


4등급馬 1200m 결투, 승자는
◇토호마켓. 사진제공=한국마사회
토호마켓 (19전 2/4/2, 레이팅 45, 한국 암 4세 갈색, 부마: 레볼루셔너리, 모마: 물보라, 마주: 최임규, 조교사: 김동균)

꾸준하고 안정적인 실력을 자랑한다. 지금까지 총 19번의 경주에 출전했으며, 그중 15차례 5위 안에 들며 높은 입상률을 기록했다. 이러한 꾸준한 성적 덕분에 최근 6회의 경주에서 거둔 상금만 놓고 보면, 이번 출전마들 가운데 가장 높은 금액을 기록하고 있다. 출발 반응이 좋은 것도 큰 강점이다. 스타트 순간 빠르게 치고 나가며 선두권에서 경주를 이끌어가는 전개를 구사한다. 주로 단거리 위주의 경주에 출전해왔지만, 아직 1200m 거리에서는 3위 안에 든 적이 없어 이번 경주에서는 이 거리에서의 한계를 극복할 수 있을지가 관전 포인트다.


4등급馬 1200m 결투, 승자는
◇제라퀸. 사진제공=한국마사회
제라퀸 (22전 2/2/2, 레이팅 36, 한국 암 4세 갈색, 부마: 선더모카신, 모마: 제라진, 마주: 하늬바람, 조교사: 김동철)

출전마 중 1200m 경주 경험이 가장 많다. 최근 1200m 경주에서는 1분14초2의 기록을 세워, 이번 출전마들 중 가장 빠른 기록을 보유하고 있다. 특히 직전 경주에서는 출발부터 선두를 지키며 결승선을 통과하는 인상적인 모습을 보여주었다. 이를 통해 한동안 이어졌던 부진에서 벗어나 완전히 회복된 모습을 증명했다. 현재까지 벌어들인 상금은 자신의 경매가의 4배를 넘어설 만큼 꾸준한 성장을 이어가고 있다.


4등급馬 1200m 결투, 승자는
◇마이던. 사진제공=한국마사회
마이던 (4전 0/0/1, 레이팅 37, 미국 수 2세 갈색, 부마: 브레스렌, 모마: 서던토디, 마주: 권경자, 조교사: 정호익)

현 서울 소속 조교사 중 누적 승률 1위를 기록하고 있는 정호익 조교사의 세심한 관리 아래 성장하고 있다. 정 조교사는 '문학보이', '원평스톰', '원평스킷' 등 최근 다수의 기대주를 배출하며, 특히 어린 경주마들을 체계적으로 조련하는 데 강점을 보여왔다. 이번 말 역시 추입형 주행 습성을 지닌 마필로, 데뷔 이후 치른 1200m 세 차례의 경주에서 10위, 5위, 3위를 기록하며 뚜렷한 성장세를 나타내고 있다. 꾸준한 출전 경험을 통해 주행 밸런스와 힘이 안정화되고 있으며, 최근에는 출발 이후 탄력 있는 걸음으로 경주 초반부터 존재감을 드러내고 있다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

얼굴보면 다 아는 이 배우, 충격 근황..이혼→암투병 "베트남 투어 가이드 됐다"(특종세상)

2.

한효주 母, 데뷔하나..미모의 프로필 사진 공개 "늘 도전하는 엄마, 존경"

3.

정선희, '동물농장' MC 다운 선행 "출연자가 버린 유기견까지..총 12마리 입양"

4.

장가현, 집단폭행 피해 폭로…"가해자가 '보고 싶다' DM 어이없어"

5.

신애라 "입양한 두 딸과 미국으로 유학, 차인표♥는 기러기 아빠 생활"

연예 많이본뉴스
1.

얼굴보면 다 아는 이 배우, 충격 근황..이혼→암투병 "베트남 투어 가이드 됐다"(특종세상)

2.

한효주 母, 데뷔하나..미모의 프로필 사진 공개 "늘 도전하는 엄마, 존경"

3.

정선희, '동물농장' MC 다운 선행 "출연자가 버린 유기견까지..총 12마리 입양"

4.

장가현, 집단폭행 피해 폭로…"가해자가 '보고 싶다' DM 어이없어"

5.

신애라 "입양한 두 딸과 미국으로 유학, 차인표♥는 기러기 아빠 생활"

스포츠 많이본뉴스
1.

100억설 강백호 이정도였나? MLB 공홈 '센터'에 딱! → 아시아, 다음은 누구냐! [MLB.com]

2.

'보상금 9750만원' 트레이드보다 낫다, C등급 포수 '의외의 복병' 될 수 있다

3.

김현수 2대 '롤렉스맨'됐다. 구광모 회장 "롤렉스 시계 LG 전통으로..."

4.

'8년 연속 PS 실패' 불난 집 애틀랜타, 김하성이 급한 게 아니었다...사이영 좌완 260억 옵션 발동

5.

토트넘 역대 최고 영입 손흥민의 미친 위엄...홀란-더 브라위너-발락과 나란히 "분데스→EPL 이적 모범 사례"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.