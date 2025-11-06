이대대동맥혈관병원, 아시아 최초 '엔도바스테크 대동맥 국제 교육훈련센터' 지정

기사입력 2025-11-06 16:33


[스포츠조선 장종호 기자] 이대대동맥혈관병원(병원장 송석원)이 글로벌 대동맥 의료기기 전문기업 엔도바스테크(Endovastec) 및 라이프사이언스코리아와 협력해 아시아 최초로 'UNIVAS ACE 대동맥 국제 교육훈련센터(Asia-Pacific Aortic Care Training Center of Excellence)'로 지정됐다.

지난 4일 이대서울병원(병원장 주웅) 7층 이학혜 회의실에서 열린 협약식 및 현판식에는 주웅 이대서울병원장, 송석원 이대대동맥혈관병원장, 이광훈 대동맥센터장, 리키 주(Ricky Zhu) 엔도바스테크 글로벌 사장, 크리스 마(Chris Ma) 엔도바스테크 글로벌 디렉터 그리고 최윤규 라이프사이언스코리아 CEO가 참석, 협약서에 서명했다. 또한 이 자리에는 아시아 주요국에서 초청된 10여 명의 대동맥 의료진이 함께 참석해 협약 체결을 축하했다.

이번 협약을 통해 이대대동맥혈관병원은 아시아태평양 지역을 포함한 국내외 의료진을 대상으로 대동맥질환 수술 교육과 첨단 술기 훈련을 주도하게 된다. 엔도바스테크와 라이프사이언스코리아는 교육센터의 프로그램 운영, 최신 장비 및 기술 지원 등 전반적인 교육 인프라를 제공한다.

이대대동맥혈관병원은 2023년 6월 개원 이후 하이브리드 수술실, 대동맥혈관 재활치료실 운영과 'EXPRESS(Ewha Xtraordinary PREcision Safe AORTIC Surgery)' 시스템 등 독창적인 대동맥 치료 프로세스를 구축해 짧은 기간 내 세계적 수준의 대동맥치료 성과를 이뤄냈다. 이러한 대동맥 치료의 전문성을 인정받아 국제 교육훈련센터로 선정됐다.

이번 협약으로 국내외 의료진들은 최첨단 대동맥 수술 기술뿐 아니라 EXPRESS 시스템 기반의 체계적인 환자 관리 및 수술 프로토콜을 직접 학습할 수 있는 기회를 얻게 된다.

이광훈 대동맥센터장은 "이번 협약은 단순한 명칭 부여를 넘어, 한국이 아시아 대동맥 치료의 중심이 되었다는 상징적 의미가 있다"며 "국내 의료진뿐 아니라 해외 의사들에게도 실질적인 임상 교육과 경험을 제공해 전 세계 환자들이 더 안전한 치료를 받을 수 있도록 기여하겠다"고 소감을 밝혔다.

대동맥 국제 교육훈련센터 총책임자인 송석원 이대대동맥혈관병원장은 "아시아 최초 엔도바스테크 교육훈련센터 지정은 그동안 축적된 임상 성과와 기술력을 세계적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 세계 최고 수준의 대동맥 전문병원으로서 교육, 연구, 임상 모두에서 선도적 역할을 해나가겠다"고 전했다.

주웅 이대서울병원장은 "이번 협약은 이대서울병원과 이대대동맥혈관병원이 대동맥 치료 분야에서 세계적인 위상을 공고히 하는 중요한 계기가 될 것"이라며 "국내 의료의 국제 경쟁력 강화에도 큰 기여를 하게 될 것"이라고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


(왼쪽부터)최윤규 라이프사이언스코리아 CEO, 리키 주 엔도바스테크 글로벌 사장, 주웅 이대서울병원장, 송석원 이대대동맥혈관병원장.

