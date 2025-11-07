AI로 생물학적 나이·건강 위험 예측…서울대병원·네이버, 인공지능 모델 …

|
[스포츠조선 장종호 기자] 서울대병원과 네이버 공동 연구팀이 건강검진 데이터를 활용해 개인의 생물학적 나이와 건강 위험을 함께 평가할 수 있는 인공지능(AI) 모델을 개발했다. 연구팀은 트랜스포머(Transformer) 기반 딥러닝 구조를 적용해 15만여 명의 건강검진 정보와 질병·사망 데이터를 동시에 학습시킴으로써, 기존 모델보다 건강 상태 구분과 생존 위험 예측의 정확도를 높였다. 이번 연구는 생물학적 나이와 실제 나이의 차이를 활용해 개인 맞춤형 건강 위험 관리와 질병 예방 전략 수립에 기여할 수 있는 AI 기반 도구의 가능성을 제시했다.
연구팀은 이 데이터를 바탕으로 트랜스포머 구조의 AI 모델을 설계했다. AI는 혈압, 혈당, 폐기능, 콜레스테롤 등 다양한 건강 지표를 통합 분석해 개인의 생물학적 나이(BA)를 예측하고, 이를 실제 나이(CA)와 비교해 두 값의 차이(BA-CA 갭)를 산출한다. AI는 학습된 대규모 데이터를 바탕으로 사용자의 건강 지표가 과거 생존율이 높았던 집단과 사망 위험이 높았던 집단 중 어느 쪽과 유사한지를 분석해 구체적인 예측값을 제시한다.
또한 남녀의 생리적 차이를 반영하기 위해 성별별 모델을 각각 학습시켰으며, AI는 건강 지표 변화가 질병 유무 및 사망 위험에 어떤 영향을 미치는지도 함께 학습했다. 이를 통해 단순히 생물학적 나이를 계산하는 데 그치지 않고, 현재의 건강 상태가 향후 생존율과 어떤 통계적 연관성을 가지는지를 평가할 수 있는 모델을 완성했다.
연구팀은 AI가 계산한 BA-CA 값을 기준으로 ▲건강군(BA-CA < -1) ▲기준군(-1≤BA-CA≤1) ▲비건강군(BA-CA > 1)으로 나누어 Kaplan-Meier 생존 분석을 수행했다.
|
반면 기존의 생물학적 나이 예측 모델(Klemera&Doubal's Method, Chronological Age Cluster, Deep Neural Network)은 이러한 차이를 일관되게 구별하지 못했다.
조영민 교수(내분비대사내과)는 "이번 연구는 질병 유병 상태와 사망 정보를 동시에 학습한 최초의 트랜스포머 기반 생물학적 나이 예측 모델이라는 점에서 의미가 크다"며 "AI가 단순히 생물학적 나이를 계산하는 것을 넘어, 개인의 건강 상태와 미래 위험을 함께 반영할 수 있는 새로운 임상 도구로 발전했다"고 말했다.
이어 "서울대병원의 대규모 임상 데이터와 네이버의 첨단 AI 기술력이 결합해, 의료 전문성과 기술이 함께 만든 산학 협력의 대표적 성과"라고 덧붙였다.
이번 연구 결과는 의료정보학 분야의 국제학술지 'Journal of Medical Internet Research' 최근호에 게재됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|