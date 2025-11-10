"4년간 파킨슨병 환자수 14% 증가…'닥터 파킨슨앱' 등 활용 조기 인…

"4년간 파킨슨병 환자수 14% 증가…'닥터 파킨슨앱' 등 활용 조기 인지·관리 중요"

자료=국립보건연구원

최근 4년간 국내 파킨슨병 환자수가 약 13.9% 증가한 것으로 나타났다. 건강보험심사평가원에 따르면, 2020년 12만5927명에서 2024년 14만3441명으로 늘었다.

파킨슨병이란, 중뇌 부위에 있는 도파민 신경세포가 점차 소실되면서 발생하는 만성 신경퇴행성 질환이다.

손발의 떨림, 근육의 경직, 보행장애 등 다양한 운동증상과 더불어, 후각 기능 저하, 수면장애, 자율신경계 이상, 인지기능 저하 등의 비운동 증상도 함께 동반되어 환자들에게 어려움을 초래한다.

이같은 파킨슨병은 인구 고령화에 따라 환자 규모가 증가할 전망이다. 따라서 파킨슨병의 조기 진단과 예방, 예후 예측, 치료 기술 개발 등을 위한 지속적인 연구가 필요하다는 지적이다.

질병관리청 국립보건연구원은 2021년부터 '뇌질환 연구기반 조성 연구사업(BRIDGE)'을 통해 파킨슨병 환자 코호트를 구축하고, 장기 추적관찰을 통해 진단과 예방, 예후 예측 등에 관한 기술 개발 연구를 수행하고 있다.

아직은 파킨슨병을 확진할 수 있는 검사법은 없기 때문에 가장 중요한 진단 검사는 의사가 환자의 병력을 듣고 진찰하는 것이다. 파킨슨병은 증상이 서서히 나타나기 때문에 초기에는 진단이 어려울 수 있어 감별진단을 목적으로 혈액검사와 뇌 자기공명영상, 핵의학 검사 등을 시행하게 된다.

최근 연구에서는 후각 기능의 변화 양상이 파킨슨병 환자의 인지기능 저하 속도를 예측하는 핵심 지표로 활용될 수 있음을 확인했다. 즉, 냄새를 구분하거나 감지하는 능력의 변화만으로도 인지기능 악화를 감지할 수 있어, 파킨슨병 환자 중 치매 등 인지장애 위험이 높은 환자를 조기에 선별하고 맞춤형 치료 계획을 세우는 데 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

또한 국립보건연구원은 파킨슨병에 대한 국민의 이해를 높이기 위해, '파킨슨병 바로알기' 카드뉴스도 제작·배포했다. 파킨슨병의 주요 증상과 운동치료 등 치료법, 그리고 닥터 파킨슨앱을 통한 자가진단 방법 등을 안내했다.

임승관 질병관리청장은 "파킨슨병은 고령사회에서 빠르게 늘어나는 대표적 신경퇴행성 질환으로, 조기 진단과 체계적 관리가 무엇보다 중요하다"라며, "질병관리청은 파킨슨병 환자 코호트 및 중재연구를 통해 질병의 원인 규명과 정밀 진단 기술 개발에 힘쓰고 있으며, 앞으로도 환자와 가족이 체감할 수 있는 연구 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 전했다.
