글램팜, tvN '퍼펙트 글로우' 공식 협찬…K-뷰티 기술력 세계화

|
- 라미란, 박민영, 주종혁, 차홍, 레오제이, 포니 등 아티스트 출연
프리미엄 헤어기기 브랜드 글램팜이 tvN 새 예능 프로그램 '퍼펙트 글로우' 제작을 공식 협찬하며 K-뷰티 기술력의 세계화에 나선다고 10일 밝혔다.
'퍼펙트 글로우'는 대한민국 최고 헤어·메이크업 아티스트들이 뉴욕 맨해튼에 한국식 뷰티숍 '단장'을 열고, 현지 고객에게 K-뷰티의 진면목을 선보이는 글로벌 리얼리티 예능이다.
글램팜은 이번 프로그램에서 'K-뷰티의 마지막 터치'를 책임지는 공식 협찬사로 참여했다.
올 세라믹 테크놀로지 기반의 '글램뮤즈 터치 플랫(GP201T)'과 '글램뮤즈 컬링아이롱(GP628)', 항공 공학 기반으로 공기역학 유로 설계를 적용한 '글램뮤즈 슈팅블라스트(GP717)' 등 글램팜의 프리미엄 헤어기기 풀 라인업이 현장에 투입돼, 아티스트들의 손끝에서 완성도 높은 스타일링을 구현했다.
뉴욕 현장에서 글램팜 제품의 올 세라믹 테크놀로지와 정밀한 온도 제어, 균일한 열전도력이 빛을 발하며, 현장 스태프와 아티스트 모두에게 높은 만족도를 이끌어냈다는 후문이다.
특히 글램팜의 프리볼트 기술이 전압 차이가 있는 해외 환경에서도 완벽하게 작동해 인종과 모발 타입이 다양한 현지인들에게 최적의 열전달과 균일한 스타일링을 제공하며 'K-고데기'의 기술력이 글로벌 무대에서도 통한다는 사실을 입증했다.
글램팜 관계자는 "K-뷰티의 철학과 기술력을 세계무대에서 선보이는 '퍼펙트 글로우'에 함께하게 되어 매우 뜻깊다"며 "프리미엄 기기로 완성되는 스타일링을 통해 글램팜의 혁신적인 기술력과 브랜드 가치를 국내외 시청자에게 직접 전달할 것"이라고 전했다.
한편 글램팜은 2008년 언일전자가 런칭한 자체 브랜드로, 핵심 기술을 자체 개발하고 전 제품을 국내에서 직접 생산하는 프리미엄 K-뷰티 브랜드다. 현재 영국, 미국, 캐나다, 프랑스, 일본 등 전 세계 20여 개국으로 수출하며, 국내에서는 판고데기 시장 판매 1위를 기록하고 있다.