트럼프를 '제2의 신'으로 부르는 이 나라, 이유가 뭐길래?

기사입력 2025-11-11 06:56


사진출처=도널드 트럼프 대통령 인스타그램

[스포츠조선 장종호 기자] 나이지리아 기독교인들이 미국 도널드 트럼프 대통령을 "'제2의 신'으로 여긴다"며 종교 학살에 대한 미국의 개입을 촉구하고 있다.

앞서 트럼프 대통령은 나이지리아 내 기독교인 박해 문제를 언급하며 "총격전을 불사하겠다"고 경고한 바 있다.

데일리메일, AP통신 등 외신들에 따르면 트럼프 대통령은 최근 SNS를 통해 "나이지리아 정부가 기독교인 학살을 방치하고 있다"며 "미국은 즉시 모든 원조를 중단하고, 필요시 군사 개입도 고려할 것"이라고 밝혔다. 또한 그는 "미국 국방부에 군사 작전을 준비하라고 지시했다"며 "공격이 시작되면 빠르고, 잔혹할 것"이라고 덧붙였다.

이에 대해 나이지리아 중부 플래토주 망구 지역의 기독교 공동체 지도자 밤샤크 다니엘은 월스트리트저널과의 인터뷰에서 "우리는 트럼프 대통령을 '제2의 신'으로 여긴다"며 "그의 군사 개입이야말로 우리가 기도해온 초자연적 개입"이라고 강조했다.

나이지리아 정부는 트럼프 대통령의 강경 입장에 당혹감을 감추지 못하고 있다.

볼라 티누부 대통령은 "트럼프 대통령의 발언은 나이지리아 현실에 대한 심각한 왜곡"이라며 "우리 정부는 부족이나 종교에 관계없이 모든 폭력에 대응하고 있다"고 밝혔다. 티누부 대통령은 무슬림이지만, 그의 아내는 나이지리아의 대표적인 오순절파 기독교 목사다.

앞서 나이지리아는 북부의 이슬람 극단주의 무장단체 보코하람과 IS 서아프리카 지부(ISWAP)의 테러로 수천 명이 희생된 바 있다. 이들 단체는 기독교인뿐 아니라 자신들의 이슬람 해석에 따르지 않는 무슬림도 공격 대상으로 삼고 있다. 또한, 중부 지역에서는 주로 무슬림 목동과 기독교 농민 간의 토지와 용수로 인한 갈등이 빈번하게 발생하고 있다.

하지만 미군의 개입은 가능성이 낮다는 게 전문가들의 판단이다.

한 군사전문가는 "정보가 부족한 지역에서의 미군의 개입은 실효성이 낮다"며 "현지 주권을 존중해야 한다"고 밝혔다. 나이지리아 대통령실도 "미국의 지원은 환영하지만, 영토 보전이 전제되어야 한다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

