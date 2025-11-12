젝시믹스, 대만 타이베이 SOGO백화점 팝업 오픈

글로벌 애슬레저 전문 기업 젝시믹스(대표 이수연 XEXYMIX)는 대만 타이베이에 위치한 퍼시픽 소고(SOGO) 백화점 중샤오점에 팝업을 진행한다.
다양한 국제 골프 대회를 개최하는 대만은 타이베이와 가오슝 인근 지역을 중심으로 관련 인프라가 잘 구축되어 있어 골프를 즐기는 이들이 매년 증가하는 추세다.
이번 팝업을 계기로, 젝시믹스는 기존 여성, 남성 스포츠 웨어뿐 아니라 다양한 패션 카테고리로 판매 제품을 강화해나갈 계획이다.
인근 BR원후선과 BL반난선 등이 위치해 교통 접근성이 좋아 현지인과 관광객들로 항상 붐비는 대표적 번화가 중 하나로, 현지에서의 인지도 제고에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 기대하고 있다.
젝시믹스 관계자는 "올해에 3월 타이중 친메이 백화점을 시작으로 총 3개의 정식매장을 오픈하는 등 온라인뿐 아니라 오프라인에서도 시장 선점을 위해 공격적인 행보를 진행 중이다"며, "대만 애슬레저 시장에서의 입지전적인 브랜드로 발돋움할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com