삼성화재배 3연패 도전 딩하오, 2025 삼성화재배 4강 진출

중국의 딩하오 9단과 랴오위안허 9단이 삼성화재배 4강에 진출했다.
12일 제주특별자치도 서귀포시 제주 휘닉스 아일랜드 2층 아일랜드 볼룸에서 2025 삼성화재배 월드바둑마스터스 8강 첫째 날 대국이 열렸다. 그 결과 중국 랭킹 1위 딩하오 9단과 중국 랭킹 13위 랴오위안허 9단이 4강 두 자리를 차지했다.
한편, 8강 둘째 날 대국이 벌어지는 13일에는 한국 선수단에서 생존한 박정환, 강동윤, 김지석 9단이 출전한다. 한국 랭킹 2위 박정환 9단은 중국 랭킹 4위 양딩신 9단과 한·중전을 벌이며, 강동윤 9단과 김지석 9단은 한·한전으로 4강행을 다툰다. 박정환 9단과 양딩신 9단의 맞대결은 2023년 항저우 아시안게임 남자 단체전 예선 이후 2년 만이다. 당시에는 박정환 9단이 양딩신 9단에게 승리한 바 있다. 통산 상대 전적 역시 7승 2패로 박정환 9단이 앞선다.
1989년생 동갑 프로기사인 강동윤 9단과 김지석 9단은 통산 40번째 맞대결을 펼친다. 상대 전적은 강동윤 9단이 20승 19패로 근소하게 앞서고 있다.
