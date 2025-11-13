신예 첫승→명장 500승→연승마 질주…기록행진 이어가는 렛츠런파크

기록행진이 이어지고 있는 렛츠런파크다. 렛츠런파크 서울에는 신예 기수들의 힘찬 바람이 불고 있다. 지난 6월 데뷔한 권중석, 우인철, 조성환 기수 모두가 데뷔 첫 승을 기록하며, 한국 경마의 새로운 세대를 예고했다. 세 기수는 각기 다른 배경과 개성을 지녔지만, 묵묵한 노력과 도전정신으로 치열한 경쟁 속에서도 자신만의 색깔을 드러내고 있다.
|
|
|
조성환 기수는 지난 1일 제9경주 '예술이야(6세, 한국, 거)'와 함께 데뷔 첫 우승을 기록했다. 관리사 출신으로 말에 대한 이해가 깊은 조 기수는, 꾸준한 성실함과 기본기에 강점을 지닌 기수로 평가받고 있다. 조 기수는 "욕심은 있었지만 조바심은 내려놓으려 했다. 마방에서 한 마리를 준비하는 과정의 노력을 알기에 결과가 더욱 뜻깊다"며 "서울 동기 중 첫 승은 늦었지만, 실수를 줄이고 기승술을 다듬는 것이 더 중요하다고 생각했다"고 말했다. 이어 "오늘을 계기로 한층 성장한 기수가 되고 싶다"며 "그동안 응원해주신 분들께 감사드리고, 앞으로도 발전하는 모습 보여드리겠다"고 소감을 전했다.
|
박상경 기자 ppark@sportschosun.com
|