세계 최강마 혈통 입증한 '닉스고원'…국내 닉스고 자마 첫 우승

'닉스고'의 자마 '닉스고원(미국, 암, 2세)'이 데뷔전에서 압도적인 기량으로 우승을 차지했다.
'닉스고원'은 지난 7일 렛츠런파크 부산경남 제8경주(혼4등급, 1200m)에서 가장 먼저 결승선을 통과했다. 2세 신마 뿐만 아니라 3~4세마가 다수 출전한 레이스에서 '닉스고원'은 경주 초반 선두 후미에 자리 잡으며 안정적으로 경주를 전개하다가 직선주로에서 폭발적인 스피드로 치고 나가며 2위와 5마신 차로 1위를 차지했다. 1분13초5의 기록 뿐만 아니라 데뷔전임에도 완성도 높은 주행 밸런스를 선보였다. 배당 인기에서 12두 중 1위를 차지했던 '닉스고원'은 데뷔전에서 팬들의 기대치를 충족시키는 활약을 펼쳤다.
'닉스고원'의 부마 '닉스고'는 2018년 미국 브리더스컵 주버나일(G1) 준우승을 시작으로, 2020 브리더스컵 더트 마일(G1), 2021 페가수스 월드컵(G1), 브리더스컵 클래식(G1) 등 세계 주요 대회를 제패하며 '세계 랭킹 1위'로 이름을 떨쳤다. 2022년 씨수말 생활을 시작한 이후 많은 관심 속에 첫 자마들이 올해 본격적으로 데뷔하고 있다. 마사회 관계자는 "'닉스고원'의 데뷔전 우승은 '닉스고'의 우수한 유전력을 확인한 성과"라며 "앞으로 '닉스고원'은 물론이고 다른 '닉스고' 자마들의 활약이 기대된다"고 말했다.