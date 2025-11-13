대한항공, APEX FTE 아시아 엑스포서 'APAC Pioneer Award' 수상

기사입력 2025-11-13 13:50


대한항공이 APEX FTE 아시아 엑스포(Asia Expo) 2025에서 'FTE 아시아태평양 선구자 상(APAC Pioneer Award)'과 '2026 APEX 최고의 상(Best Awards)'을 받았다고 13일 밝혔다. APEX FTE 아시아 엑스포(Asia Expo) 2025는 싱가포르에서 열린 글로벌 항공 박람회다. 글로벌 항공사 평가 기관 APEX(Airline Passenger Experience Association)와 전 세계 항공·공항 분야 혁신을 조명하는 비영리단체 FTE(Future Travel Experience)가 공동 주관한다. 올해 엑스포는 지난 11월 11일부터 12일까지 싱가포르 마리나베이샌즈에서 열렸다. 전 세계 주요 항공사 및 공항, AI 혁신 기업을 비롯한 관계사들이 참여해 고객의 항공 여행 경험을 향상하는 다양한 방법과 경영 성과 설루션을 공유했다.

대한항공은 인공지능(AI) 기술 활용과 클라우드 전환 등으로 아시아태평양 지역 항공업계 디지털 혁신을 주도한 선구자 역할을 인정받아 'FTE APAC Pioneer Award'를 받았다.

대한항공은 세계적인 클라우드 선도 기업 아마존웹서비스(AWS)와 협력해 AI 혁신 기술을 적용한 클라우드 기반 지능형 고객센터 '인공지능컨택센터(AICC·AI Contact Center)'를 구축했다. AICC는 AI 기술을 활용해 상담 내용을 요약하거나 모범 답변을 제공하는 등 상담원 업무를 보조한다. 이를 활용해 대한항공은 고객 문의에 기존보다 신속하고 정확하게 응대하고 있다.

고객 경험 향상과 더불어 대한항공이 AI 기반 자율비행 및 다양한 임무 수행 분야로 무인기 사업 역량을 확장하는 점도 긍정적인 평가를 받았다. 대한항공은 특히 미국 AI 방산 기업 안두릴(Anduril)과 파트너십을 맺고 임무자율화 기반 무인기 공동 개발을 추진하고 있다. 주최 측은 이 같은 행보가 차세대 무인 기술 및 시스템 개발을 가속화하고 항공우주 분야 혁신을 이끌 수 있을 것으로 평가했다.

FTE 측은 "대한항공은 최첨단 AI와 클라우드 기술을 활용해 고객 경험과 운영 효율을 높이는 과감한 디지털 혁신을 주도하고 있다"며 "전략적 파트너십, 인적 역량 강화, AI 기술의 선구적인 개발로 항공의 미래를 만들어가고 있다"고 밝혔다.

대한항공은 '2026 APEX Best Awards' 동아시아 지역 부문에서 최고의 객실 서비스(Best in Cabin Service), 최고의 기내 식음료(Best in Food & Beverage) 등 2개 상을 받았다. APEX가 글로벌 여행 앱 '트립잇'(TripIt)과 협력해 익명으로 수집한 실사용자들의 평가와 피드백을 바탕으로 선정된다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

