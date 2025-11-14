"대장암 단일공 로봇수술, 단일공 복강경 대비 출혈량·합병증 적어"

[스포츠조선 장종호 기자] 최근 최소침습 수술이 다양한 질환에서 시도되며 새로운 표준으로 자리 잡아가는 가운데, 단일공 복강경과 단일공 로봇수술로 치료한 대장암 환자의 결과를 통계적으로 비교 분석한 연구가 국제학술지에 게재됐다.
그 결과 주요 수술 지표에서 단일공 로봇수술의 안정성이 두드러지는 결과가 나왔다. 평균 수술 시간은 두 군 모두 약 180분대로 유사했지만, ▲추정 출혈량은 로봇수술에서 절반 이하로 감소했으며 (복강경 72.1mL, 로봇 33.7mL), ▲수술 중 다른 술식으로의 전환 역시 로봇이 단일공 대비 6분의 1 수준을 기록했다 (복강경 12.8%, 로봇 2.1%). ▲수술 중 합병증은 단일공 복강경 7.0% 대비 단일공 로봇은 0%로, 로봇 플랫폼이 제공하는 정밀도와 조작성이 수술 안정성 향상에 기여한 것으로 보인다.
단일공 복강경 수술은 기구 삼각화 손실(단일공 수술에서 모든 기구가 한 구멍으로 들어가 입체적 조작 각도가 사라지고 시야와 조작이 제한되는 현상)과 기구 상호 간섭이라는 난제를 안고 있다. 하지만 다빈치 로봇수술 시스템은 단일 포트 내에 자유롭게 꺾이는 여러 기구가 삽입되어, 체내에서도 기구가 서로 다른 각도로 움직일 수 있게 함으로써 문제 해결이 가능하다.
이번 연구는 소수 증례의 한계를 넘어 다기관 매칭 분석방식의 임상 지표를 통해, 기술적 장점이 수술 중 출혈과 전환을 줄이고 회복을 앞당기는 이점으로 이어졌다는 점을 입증한 것으로 평가된다. 다만 다기관 연구의 한계인 의료기관 간의 술기 이질성과 일부 기준 차이는 해석 시 고려해야 할 제한점으로 꼽았다.
이윤석 교수는 "단일공 로봇수술이 수술 중 안정성과 정밀도를 높여 출혈과 다른 수술로의 전환을 줄이고 환자의 회복을 앞당기는 데 기여할 수 있음을 다기관 데이터로 확인했다"며 "향후 표준화된 프로토콜과 장기 추적을 통해 성적이 검증된다면, 로봇수술이 최소침습 대장암 수술의 유력한 대안으로 자리매김할 수 있을 것"이라고 전망했다. 이번 연구는 국제학술지 Surgical Endoscopy에 최근 게재됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
