서울대암병원, 21일 '암 치료 분야 AI 활용' 국제 심포지엄 개최

[스포츠조선 장종호 기자] 서울대암병원은 오는 21일 오후 1시부터 5시 30분까지 어린이병원 제일제당홀에서 '암 치료 분야의 AI 활용(Implementation of AI in Oncology)'을 주제로 2025 국제 심포지엄을 개최한다고 밝혔다.
인공지능(AI)은 대량의 데이터를 학습해 정밀한 패턴 인식과 예측이 가능한 기술이다. 암 치료는 복잡한 유전자 변이와 방대한 병리 데이터를 다루는 특성상 AI의 역할이 중요하다. 실제로 암 조기 진단, 맞춤형 치료, 예후 예측 등에서 AI를 활용한 혁신적 성과가 이어지고 있다.
김동완 암진료부원장의 개회사로 시작되는 심포지엄은 2가지 세션으로 구성된다.
1세션에서는 암병원에서의 AI와 대형 언어 모델(LLM) 활용 방안에 대한 국내외 전문가들의 발표가 이어진다. ▲AI 의사과학자들의 암 치료와 연구를 위한 의학과 과학의 발전(구글 딥마인드 Wei-Hung Weng 연구원) ▲서울대병원의 LLM 구현(서울대병원 헬스케어AI연구원 이형철 부원장) ▲교모세포종 이미지에서의 딥러닝 임상 적용(서울대병원 영상의학과 최규성 교수) ▲간 이식 수혜자 치료 최적화를 위한 다중 모달 AI 도구 개발 및 배포(토론토의대 Mamatha Bhat 교수) ▲디지털 병리학에서의 범암 모델(서울대병원 융합의학과 김영곤 교수) 순서로 발표한다.
2세션에서는 첨단 AI 분석 기법을 적용한 암 연구 사례를 다룬다. ▲유방암 바이오마커 발굴을 위한 다중 모달 데이터 활용(푸단대 상하이 암센터 Ding Ma 박사) ▲혈액 검사와 임상 데이터를 통한 면역관문억제제 면역요법 효능 예측(삼성서울병원 유승근 박사) ▲공간 정보를 활용한 암 해독(서울대병원 심장혈관흉부외과 나권중 교수) ▲서울대병원 POLARIS: 정밀의학을 위한 지식은행(서울대병원 임상유전체의학과 김시현 교수)의 발표가 진행될 예정이다.
김동완 암진료부원장은 "이번 심포지엄은 AI 기반의 암 연구 성과와 최신 동향을 공유하고, 혁신적인 연구 방식을 제시하는 중요한 기회를 제공할 것으로 기대된다"며 "서울대암병원은 암 정복을 위해 지속적인 글로벌 협력의 장을 마련하며 국제적 리더십을 강화해나갈 것"이라고 말했다.
한편, 심포지엄에는 관심 있는 누구나 사전등록 없이 참여 가능하며, 포스터 내 QR코드를 통해 온라인 시청도 가능하다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|