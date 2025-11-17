말기암 아내 냉동 보관 선택한 남성, 다른 여성과 동거 논란

|
[스포츠조선 장종호 기자] 폐암으로 아내 신체를 냉동 보존한 중국 남성이 최근 새로운 연인을 만나 윤리적 논란에 휩싸였다.
해당 연구소는 2015년 설립되어 산둥대 치루병원과 협력해 인체 냉동 실험을 진행하고 있었으며, 초기 자원자에게는 무료로 시술을 제공했다. A는 이후 2년간 홀로 지내며 아내에 대한 사랑을 지켜왔다.
그러던 중 지난 2020년 그는 통풍 발작으로 쓰러져 이틀간 집 안에 홀로 쓰러져 있다가 가족에게 발견되는 일을 겪었다. 그는 "혼자 있을 때 무슨 일이 생기면 아무도 모른다. 집에서 죽어도 아무도 알지 못할 수 있다"고 당시를 회상했다.
보험 영업을 하던 그녀는 처음엔 A를 고객으로 대했지만, 둘은 점차 연인 관계로 발전했다. A는 동거 중인 그녀에 대해 "성격이 순하고 솔직하며, 아내와 비슷한 면이 있다"고 했다.
최근 심장 스텐트 시술을 받은 그는 보행이 불편해져 C의 도움이 절실하다고 밝혔다.
또한 그는 "C와의 관계는 실용적인 선택이었다"며 "아직 내 마음에 들어온 것은 아니다. 책임감은 있지만 복잡한 문제"라고 말했다. 이어 "그녀가 아내를 대체할 수 없다. 과거를 잊을 수는 없지만, 삶은 계속되어야 한다"고 덧붙였다.
아울러 그는 "만약 C와 결혼한다면, 훗날 만약 아내가 되살아났을 때 중혼으로 간주될 수 있을까? 재산은 어떻게 나눠야 할까?"라며 온라인에 고민을 털어놓았다.
이 사연은 중국 SNS에서 화제가 됐다.
네티즌들은 "이건 감정적 일부다처제 아닌가?", "헌신적인 남편처럼 보이지만, 실제로는 감정적으로 단절된 사람이다", "현재의 연인에게 진심으로 대하지 않는다면, 그건 헌신이 아니라 이기심" 등의 반응을 보이고 있다.
