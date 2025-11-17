심인성 쇼크, 원내 사망률 최대 '50%'…'치료 옵션' 초소형 인공심장펌프 임펠라 국내 공식 출시

기사입력 2025-11-17 09:43


'심인성 쇼크'는 심장의 펌프 기능이 급격히 저하돼 주요 장기에 혈액과 산소 공급이 제대로 이루어지지 않는 응급 질환이다.

급성심근경색, 심부전 악화, 급성 심근염, 심장 수술 후 쇼크 등의 심장 질환으로 인해 발생하며, 치료법 발전에도 원내 사망률이 최대 50%에 달할 만큼 치명적이다. 따라서 빠른 초기 진단과 신속한 치료가 매우 중요하다.


심인성 쇼크, 원내 사망률 최대 '50%'…'치료 옵션' 초소형 인공심장…
존슨앤드존슨 메드테크(Johnson & Johnson MedTech)가 초소형 인공심장펌프 '임펠라CP(Impella CP with SmartAssist·사진)'를 국내에 공식 출시한다.

임펠라CP는 심장이 전신으로 충분한 혈액을 공급하지 못하는 상황에서 최대 5일간 좌심실의 펌프 기능을 대신해 혈액순환을 유지하는 기계적 순환보조장치다. 최소침습적(경피적) 방식으로 대퇴동맥을 통해 심장 내부로 삽입하며, 분당 최대 4.3L의 혈류를 공급해 좌심실 기능을 안정적으로 보조하고 심장이 자가 회복할 수 있는 여건을 조성한다.

2008년 미국 식품의약국(FDA)의 승인 이후, 미국, 유럽, 일본 등 주요 국가에서 사용되고 있으며 전세계 40만 명 이상의 심인성 쇼크, 고위험 관상동맥시술 환자 치료에 활용됐다. 국내에서는 급성심근경색으로 인한 심인성 쇼크 환자의 치료를 위한 사용목적으로 식품의약품안전처의 허가를 받았고 희소의료기기로 지정됐다.

주요 국제 학회에서도 이미 임펠라를 심인성 쇼크 환자의 표준 치료 옵션으로 권고하고 있다. 특히 지난 8월 유럽심장학회(ESC)에서 발표된 DanGer Shock 연구는 10년 추적 관찰에서 임펠라 사용이 환자의 사망 위험을 표준치료군 대비 약 16.3% 감소시킨다고 밝혀, 장기 생존율 개선에 효과가 있음을 보여줬다.

해당 연구는 2013년부터 덴마크, 독일, 영국에서 진행된 다국가 무작위 대조 임상시험으로, 심인성 쇼크를 동반한 심근경색 환자 360명을 대상으로 임펠라 병용 치료군과 표준치료군의 생존율을 비교했다. 연구 결과 임펠라 치료군은 표준치료군 대비 6개월 내 사망률이 12.7% 낮았으며, 10년 추적 관찰에서도 사망률이 16.3% 낮은 것으로 나타났다. 해당 연구 결과는 세계적 의학 저널 '뉴잉글랜드 저널 오브 메디슨(New England Journal of Medicine)'에 동시 게재된 바 있다.

오진용 존슨앤드존슨 메드테크 북아시아 지역 총괄사장은 "임펠라 인공심장펌프는 중증 환자의 생존율을 실질적으로 개선할 수 있는 혁신적 치료 옵션"이라며 "앞으로도 심장 질환 환자들의 빠르고 안전한 회복과 삶의 질 향상에 기여할 수 있도록 치료 옵션을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'성폭행 무혐의' 57세 김건모, 몰라보게 수척해진 근황..팬들 응원

2.

[SC리뷰]산책 중 시신 발견해 신고한 배정남 “119가 줄 풀라 했다”(‘미우새’)

3.

성형비 1억4천·수술만 20번..39세 트랜스젠더 '중독 수준' 충격 고백 ('물어보살')

4.

조세호, 차량 가격만 2억…주우재 폭로에 "차 살 때 보태줬냐" ('도라이버')

5.

다듀 최자, 한달 저작권료 외제차 한대값 비결 "'죽일놈'이 살렸다"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

'성폭행 무혐의' 57세 김건모, 몰라보게 수척해진 근황..팬들 응원

2.

[SC리뷰]산책 중 시신 발견해 신고한 배정남 “119가 줄 풀라 했다”(‘미우새’)

3.

성형비 1억4천·수술만 20번..39세 트랜스젠더 '중독 수준' 충격 고백 ('물어보살')

4.

조세호, 차량 가격만 2억…주우재 폭로에 "차 살 때 보태줬냐" ('도라이버')

5.

다듀 최자, 한달 저작권료 외제차 한대값 비결 "'죽일놈'이 살렸다"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

기적의 동점 솔로포 김주원의 '눈물의 기자회견'. 외할아버지 장례식 안가고 일본남았다[도쿄 인터뷰]

2.

고개만 떨구던 김서현 일본에서 자신감 되찾아다. 1사 1,3루 위기 무실점 탈출[도쿄 포커스]

3.

"NPB 여러팀 거절하고 한국 선택하다니" 연봉 14억 → 3억, 대체 무슨 이유로 오나

4.

안타 도둑맞고, 도루도 뺏길 뻔…'억까'도 막지 못한 21세 '미친 존재감'

5.

대한민국 최초의 경사, 홍명보호 99% 해냈다...월드컵 역사상 첫 2포트 진입 사실상 확정 '가나전 참사만 피하면'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.