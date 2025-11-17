KCC글라스 홈씨씨, 제37회 '2025 대한민국 실내건축대전' 시상식 …

KCC글라스는 지난 15일 용산구에 위치한 노들갤러리에서 인테리어 전문 브랜드 '홈씨씨'와 사단법인 '한국실내건축가협회(KOSID)'가 공동 주최한 '2025 대한민국 실내건축대전' 시상식이 성황리에 진행됐다고 밝혔다.
대한민국 실내건축대전은 신인 디자이너들에게 등용문으로 자리 잡은 국내 대표 실내건축 디자인 공모전이다. 1989년 시작돼 올해로 37회를 맞이해 오랜 전통을 자랑한다. KCC글라스는 실내건축 디자인의 저변 확대와 미래 인재 발굴을 위해 홈씨씨를 통해 2010년부터 16년째 해당 공모전을 공동 주최하고 있다.
올해 대상인 'HomeCC Prize'의 영예는 작품명 '스테이 오미'를 출품한 상명대학교 천안캠퍼스의 이시현, 조재륜, 김지왕팀에게 돌아갔다. 대상 수상작은 이번 심사의 핵심 기준이었던 조형적, 미학적 완성도의 균형 있는 조화를 충실히 담은 작품으로 평가받았다. 특히 공간 본연의 기능과 구조를 구체적이고 사실적으로 반영해 실제 구현 가능한 아이디어를 진정성 있게 제시한 부분이 높은 점수를 받았다.
이밖에 최우수상에는 작품명 '기억을 걷는 시간 ; 상처를 품은 공간, 기억을 품은 시간'의 인하공업전문대학교 김서정, 곽대겸팀이, 또 다른 최우수상에는 작품명 '너의 미완은 나의 스밀 곳 되어'의 가천대학교 배승규 학생이 각각 선정됐다.
공모전을 공동 주최한 한국실내건축가협회 조현이 회장은 "대한민국 실내건축대전은 신인 디자이너들의 성장을 지원하며 국내 실내건축분야 인재 양성의 산실로 평가받고있다"며 "올해 역시 창의적인 아이디어와 공간을 바라보는 새로운 시각을 제시한 작품이 다수 출품돼 실내건축 디자인의 가능성과 밝은 미래를 확인할 수 있었다"고 시상식 주최 소감을 밝혔다.
KCC글라스 관계자는 "앞으로도 실내건축 산업의 인재 육성에 더욱 힘쓰는 한편, 한국실내건축가협회와 함께 공간의 가치를 확장하고 실내건축의 미래를 제시하는 노력도 이어 가겠다"고 밝혔다.
