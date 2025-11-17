순천향대 중앙의료원, 2025 IHF 그랜드 호스피탈 어워드 'Honor…

[스포츠조선 장종호 기자]순천향대학교 중앙의료원(의료원장 서유성)이 최근 스위스 제네바에서 열린 '2025 국제병원연맹(IHF) 그랜드 호스피탈 어워드(Grand Hospital Award)'에서 '김광태 박사상 명예상(Honorable Mention)'을 수상했다고 17일 밝혔다.
신응진 특임원장은 "이번 수상은 전 교직원의 헌신과 환자분들의 신뢰가 만들어낸 결실"이라며 "순천향대학교 중앙의료원은 앞으로도 '인술로 세상을 이롭게'라는 건학 이념 아래, 인류 건강 증진에 기여하기 위해 국내외 환자에게 세계적 수준의 의료 서비스를 제공하고 사회적 책임을 다하며, 지속 가능한 헬스케어 모델을 선도하겠다"고 밝혔다.
한편, 순천향대학교 중앙의료원은 동탄2신도시 종합병원 유치 패키지형 개발사업에 사업계획서를 제출하고, 새 병원 설립에 도전하고 있다. 신축 병원은 암·심혈관·응급·소아·여성의학 분야를 특화하고, AI·정밀 의료 등 첨단 스마트 진료시스템을 구축해 미래 의료를 선도한다는 계획이다. 특히 서울·부천·천안·구미의 4개 부속병원과 동탄을 연계해 의료·연구·교육의 삼각축을 완성하고, 진료와 연구, 교육이 유기적으로 연결된 'AI 메디컬 러닝 시티'로 발전시킨다는 구상이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|