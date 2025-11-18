저속노화 핵심은 '이것', 키우는 방법은?

기사입력 2025-11-18 09:23


저속노화 핵심은 '이것', 키우는 방법은?
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 나이가 들면 새치가 늘고 피부 탄력이 떨어지는 것을 자연스럽게 느낀다. 그러나 같은 나이라도 누군가는 훨씬 더 젊게 보이고, 운동 능력도 젊은 층 못지않게 유지한다. 이 차이를 만드는 핵심에는 '저속노화(Slow Aging)'라는 개념이 있다. 단순히 외모를 젊게 유지하는 것이 아니라, 세포와 장기의 기능 저하 속도를 늦춰 건강하게 나이 들어가는 것이 목표다.

노화는 유전적 요인뿐 아니라 생활습관, 수면, 스트레스, 식습관 등 다양한 요인에 영향을 받는다. 근육량 감소, 기초대사량 저하, 면역력 약화, 기억력 감퇴 등이 대표적인 신체 변화로 나타난다. 피부 탄력 저하, 주름, 피로감 증가, 수면 질 저하도 흔하게 나타난다.

특히 노화를 앞당기는 대표적인 요인은 활성산소(Reactive Oxygen Species, ROS)다. 과도한 활성산소는 세포 DNA를 손상시키고 단백질 변성을 일으켜 다양한 노화 현상을 촉진한다.

세포의 수명과 기능은 염색체 끝부분의 '텔로미어(Telomere)' 길이에 큰 영향을 받는다. 텔로미어는 염색체를 보호하는 역할을 하며, 세포가 분열할 때마다 조금씩 짧아진다. 일정 길이 이하로 줄어들면 세포는 더 이상 분열하지 못하고 기능이 떨어지면서 노화가 진행된다.

가톨릭대학교 인천성모병원 가정의학과 황선욱 교수는 "활성산소 과다로 텔로미어 손상이 촉진되면 세포 노화가 가속화된다"며 "주 150분의 중강도 유산소 운동과 주 2~3회 근력운동, 콩, 두부, 살코기 등 단백질과 채소, 잡곡 중심의 균형 잡힌 식단은 산화 스트레스를 줄이고 텔로미어 손상을 예방해 노화를 늦추는 데 도움이 된다"고 설명했다.

이와 함께 충분한 수면과 스트레스 관리도 세포 노화를 늦추는 중요한 생활습관이다. 수면 부족은 성장호르몬과 멜라토닌 분비를 방해해 손상된 세포 회복과 면역 기능 조절을 어렵게 한다. 만성 스트레스에 따른 코르티솔 과다 분비 역시 전신 염증과 면역력 저하를 유발한다.

피부 노화는 자외선, 미세먼지, 호르몬 변화, 산화 스트레스 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한다. 자외선은 피부 DNA를 손상시키고 콜라겐 분해 효소를 활성화해 피부 탄력을 떨어뜨리고 주름을 유발한다.

황선욱 교수는 "자외선 차단과 충분한 보습, 항산화 비타민 C, E가 풍부한 과일과 채소 섭취는 피부 노화를 늦추는 데 효과적이다"고 말했다.


또한, 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 비만, 암 등 기저질환은 체내 염증과 산화 스트레스를 높여 세포 손상을 일으키고 노화를 촉진한다. 정기적인 건강검진으로 질병을 조기에 발견하고 관리하면 노화로 인한 신체 기능 저하를 예방할 수 있다.

황선욱 교수는 "근육량 유지와 증가는 사망 위험을 낮춘다는 보고가 있어, 꾸준한 운동과 균형 잡힌 식습관을 병행하는 것이 중요하다"며 "이와 같은 작은 생활습관 변화가 장기적으로 세포 노화를 늦추고, 건강한 노년을 만드는 열쇠다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


저속노화 핵심은 '이것', 키우는 방법은?
황선욱 교수

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

주현미, 母 약사 딸 가수되자 오열 "밤무대 月 900만원 수입 드리자.." (4인용식탁)

2.

전인권, 교도소서 만난 도둑 때문에 명곡 탄생…"내 집 털어봐" 주소 줬다가 싹 털렸다

3.

김옥빈, '극비 결혼식 사진 한 장'으로 파급력 폭발...전지현·김연아급 '초호화 웨딩'

4.

김수용, 촬영 중 의식 잃은 후 근황 "다행히 안 죽어, 죽다 살아남"

5.

신동엽, '강호동·여배우 루머' 파묘…"일면식도 없다고 억울해하더라"

연예 많이본뉴스
1.

주현미, 母 약사 딸 가수되자 오열 "밤무대 月 900만원 수입 드리자.." (4인용식탁)

2.

전인권, 교도소서 만난 도둑 때문에 명곡 탄생…"내 집 털어봐" 주소 줬다가 싹 털렸다

3.

김옥빈, '극비 결혼식 사진 한 장'으로 파급력 폭발...전지현·김연아급 '초호화 웨딩'

4.

김수용, 촬영 중 의식 잃은 후 근황 "다행히 안 죽어, 죽다 살아남"

5.

신동엽, '강호동·여배우 루머' 파묘…"일면식도 없다고 억울해하더라"

스포츠 많이본뉴스
1.

'생각지도 못한 팀'은 KT였다. 돌아온 박해민 FA 협상 직접한다. 오늘 차단장과 만난다

2.

사람 좋은, 동네 삼촌 스타일인줄 알았더니...지옥에서 온 저승사자였다 "훈련량 부족해?" [원주 현장]

3.

28세에 '충격' 은퇴 선언, 1차지명 유격수의 새출발 인사…"꿈나무 위한 코치로 시작합니다"

4.

'1+1년 최대 80억', 하트는 왜 가격 크게 낮춰 SD 잔류 선택했나? 승부수, 로테이션 빈자리 많다

5.

FA 박해민 관심 '생각지도 못했던 팀' KT 말고 하나 더 있다! 그런데…

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.