매년 11월 18~24일은 세계 항생제 내성 인식주간이다.
국민과 의료인이 함께 항생제 내성 예방관리를 위해 '함께' 노력하고, '행동'과 '실천'을 강조하는 슬로건을 제작하여, 국민에게는 일상 속 올바른 항생제 사용 실천을, 의료인에게는 책임있는 처방과 소통의 중요성을 강조하며 모두가 함께 행동해야 변화를 만들 수 있다는 '공동 대응'의 실천 의지를 전달한다.
또한, 여러 형태의 홍보물(리플렛, 포스터 등)을 항생제 적정사용관리 시범사업 참여기관을 포함한 의료기관에서 활용할 수 있도록 질병관리청 누리집 등을 통해 안내한다. 28일에는 '항생제 내성 예방관리 포럼'을 개최한다. 항생제 내성 예방관리를 위해 노력한 유공자에 대한 포상과, 항생제 내성균 감염 극복 경험을 주제로 한 수기 공모전 수상자에 대한 시상 및 소감 발표도 이루어진다. 이어 항생제 적정사용 시범사업에 대한 운영 현황도 공유한다.
임승관 질병관리청장은 "항생제 내성은 정부와 의료계, 국민이 함께 책임감을 가지고 대응해야 할 공동 과제이며, 이제는 아는 것에서 벗어나 실천에 나서야 그 효과가 나타날 수 있다"고 강조하면서, "작은 행동이 모여 큰 변화를 만드는 만큼 모두가 관심을 갖고 노력해 줄 것"을 당부했다.
한편 질병관리청 국립보건연구원은 올해로 7회째를 맞이하는 '2025년 원헬스 항생제 내성 국제 심포지엄'을 18~19일 서울에서 개최한다
김소형기자 compact@sportschosun.com