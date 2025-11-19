[SC헬스칼럼] 수험생 시력교정, 더 안전하고 더 회복 빠른 수술은?

기사입력 2025-11-19 08:22


수능을 마친 수험생들이 시력교정 수술을 결정할 때는 단순히 '시력을 교정한다'는 목표 못지않게 '어떻게 더 안전하고 빠르게 회복할 수 있는가'도 중요하다. 최근 주목받는 '1㎜대 초미세절개 스마일프로'는 이런 점에서 수험생에게 특히 유리한 선택이 될 수 있다.

스마일수술은 펨토초 레이저를 이용해 각막 속 실질층만을 정교하게 교정하는 시력교정술이다. 기존 라식처럼 각막 겉면을 넓게 약 24㎜ 절개하거나, 라섹처럼 상피를 벗겨내지 않고도 시력 교정이 가능하다.

일반적인 스마일수술은 2~4㎜의 작은 절개창을 만들어 각막 속의 교정 조각을 꺼내는데, 본원의 독자기술로 그 절개를 1~1.9㎜ 수준까지 줄인 초미세 절개술이 가능해졌다. 절개 범위를 절반 이상 줄이면서도 수술은 더욱 정교하고 안전하게 진행된다.

절개창이 1㎜대로 줄어들면 각막 표면 손상이 현저히 감소해 회복이 빠르고, 안구건조나 각막확장증 같은 후유증 위험이 줄어든다. 이렇게 미세한 절개창만으로 수술을 완성하려면 1㎜ 수술에 맞는 정교한 전용 수술도구와 독자적 각막보강기술, 숙련된 의료진의 기술 등 세 가지 요소가 필수적이다. 각막은 두께가 매우 얇고 민감하기 때문에, 극미세 절개창에서도 압력 손상 없이 수술을 마치려면 세밀한 기술력이 뒷받침돼야 한다.

시력교정술을 받은 뒤 가장 큰 관심사는 '얼마나 빨리 회복해 일상으로 돌아갈 수 있느냐'이다. 1㎜ 초미세절개 스마일프로는 수술 다음날부터 세안, 샤워, 가벼운 화장이나 운전이 가능할 정도로 회복이 빠르다. 또한 장시간 학습이나 업무로 눈의 피로가 쌓이기 쉬운데, 절개 부위가 작을수록 신경 손상이 적어 안구건조감이나 눈부심 같은 불편이 크게 줄어든다.

각막에는 눈물 분비를 조절하는 시신경이 촘촘히 분포한다. 라식이나 라섹처럼 각막 표면을 넓게 절개하면 이 신경들이 손상돼 눈이 건조해지고 시야가 뿌옇게 느껴질 수 있다. 반면, 스마일프로는 각막 절개를 최소화해 신경 보존 효과가 뛰어나 시력의 질이 높고 안정성이 우수하다. 특히 1㎜대 절개는 감염 가능성도 낮추며, 수술 후 붓기나 통증이 적어 수험생뿐 아니라 바쁜 직장인에게도 좋은 선택이다.

시력교정 수술은 평생 한 번 받을 가능성이 높은 중요한 수술이다. 따라서 수술법의 장단점, 의료진의 숙련도, 사용 장비의 정밀성을 꼼꼼히 살펴야 한다. 비용만을 기준으로 선택하기보다는 '각막을 얼마나 안전하게 지킬 수 있는가'에 초점을 두는 것이 바람직하다.

스마일라식은 이미 제3세대 시력교정술로 자리 잡았으며, 최근의 1㎜대 초미세절개 '스마일프로'는 그 진화를 한 단계 더 끌어올렸다. 빠른 회복과 높은 안전성, 우수한 시력의 질을 모두 원하는 수험생이라면 1㎜ 스마일프로에 주목해 볼 만하다.
도움말=온누리스마일안과 김부기 원장




　◇온누리스마일안과 김부기 원장

