랴오위안허, 삼성화재배 품으며 메이저 세계대회 첫 우승 ‘감격’

기사입력 2025-11-19 09:57


랴오위안허, 삼성화재배 품으며 메이저 세계대회 첫 우승 ‘감격’
제공=한국기원(왼쪽부터 백송호 삼성화재 백송호 부사장, 랴오위안허, 딩하오, 한국기원 양재호 사무총장

중국의 랴오위안허 9단이 삼성화재배를 우승하며 생애 첫 세계 챔프에 올랐다.

랴오위안허는 지난 17일 제주도 휘닉스 아일랜드에서 열린 2025 삼성화재배 월드바둑마스터스 결승 2국에서 디펜딩 챔피언 딩하오 9단을 맞아 242수 만에 백 불계승하고, 종합전적 2승으로 2025 삼성화재배를 차지했다.

결승전답게 대국 내용은 시종일관 팽팽했다.

흑(딩하오)이 초반 조금 앞섰으나 백(랴오위안허)이 금세 추격해 종반 무렵까지 한 치 앞을 알 수 없는 미세한 흐름이 이어졌다.

200수가 넘도록 뚜렷하게 가려지지 않던 승부의 향방은 딩하오 9단의 미세한 끝내기 실수가 나오면서 서서히 형세가 기울었다.

절정의 컨디션을 자랑하는 랴오위안허 9단이 기회를 놓치지 않고 삼성화재배 우승을 확정지었다.

30주년을 맞이한 삼성화재배의 주인공이 된 랴오위안허 9단은 생애 첫 메이저 세계대회 우승하는 영예를 안았다.

중국랭킹 13위로 그동안 크게 주목받지 못했던 랴오위안허 9단은 이번 대회 16강에서 한국랭킹 1위 신진서 9단을 꺽으며 시작된 돌풍을 4강에서 한국랭킹 2위 박정환 9단, 결승에선 중국랭킹 1위 딩하오 9단까지 2-0으로 꺾고 우승을 차지하며 마무리 했다.


랴오위안허, 삼성화재배 품으며 메이저 세계대회 첫 우승 ‘감격’
제공=한국기원

디펜딩 챔피언이자 대회 3연패를 노렸던 딩하오 9단은 매서운 랴오위안허 9단의 기세를 당해내지 못하며 우승컵을 넘겨주었다.

랴오위안허 9단은 국후 인터뷰에서 "2국이 끝나고 머리가 멍했다. 생애 첫 세계대회 우승을 차지할 수 있어서 진심으로 기쁘다"라면서 "30주년을 맞이한 기념비적인 삼성화재배에서 좋은 결과를 낼 수 있어서 영광스럽다. 앞으로도 이 멋진 대회가 아름다운 제주도에서 계속 열릴 수 있길 희망한다"라고 우승 소감을 전했다.

결승전 직후 열린 시상식에는 후원사 삼성화재 백송호 부사장과 정영호 상무, 한국기원 양재호 사무총장 등 내빈이 참석했다.

삼성화재 백송호 부사장은 우승을 차지한 랴오위안허 9단에게 상금 3억 원과 트로피를, 준우승한 딩하오 9단에게 상금 1억 원과 트로피를 전달하며 수상을 축하했다.

삼성화재해상보험(주)이 후원하는 2025 삼성화재배 월드바둑마스터스의 우승상금은 3억 원, 준우승상금은 1억 원이다. 제한시간은 각자 2시간에 1분 초읽기 5회씩이 주어졌다. 김강섭 기자 bill1984@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최현우, '13억' 로또 1등 두 번 당첨 후폭풍..."고소 막으려 각서까지 작성"

2.

장우혁, ♥16세 연하 오채이와 방송용 아니었다 "내 여자..사적으로 만나" ('돌싱포맨')

3.

'런닝맨' 단체 회식 현장...송지효만 쏙 빠진 사진에 "지각입니다" 오해 차단

4.

김동건, 63년 만에 입열었다 "내가 재벌가 사위? 방송국에서 쫓겨날 뻔했다"(데이앤나잇)

5.

'두번 사별' 전원주, 70대 남친에 금전 피해 암시..무당 "순정 절대 금물"

연예 많이본뉴스
1.

최현우, '13억' 로또 1등 두 번 당첨 후폭풍..."고소 막으려 각서까지 작성"

2.

장우혁, ♥16세 연하 오채이와 방송용 아니었다 "내 여자..사적으로 만나" ('돌싱포맨')

3.

'런닝맨' 단체 회식 현장...송지효만 쏙 빠진 사진에 "지각입니다" 오해 차단

4.

김동건, 63년 만에 입열었다 "내가 재벌가 사위? 방송국에서 쫓겨날 뻔했다"(데이앤나잇)

5.

'두번 사별' 전원주, 70대 남친에 금전 피해 암시..무당 "순정 절대 금물"

스포츠 많이본뉴스
1.

[가나전 현장리뷰]홍명보호 새 역사 '포트2' 확정! 이강인 도움→이태석 결승골…2025년 마지막 A매치, 가나에 1-0 '진땀승' 피날레

2.

'웬만한 구단은 절대 불가능이다' 100억보다 더 큰 충격, 박찬호 계약금 50억의 실체

3.

상상 초월 소식! 손흥민 말년에 이런 경사가? 누구도 예상 못한 '인간계 최강' SON 파트너 후보 등장, "LA FC가 관심"

4.

박찬호 80억 거품설이 사라질 수도. 뺏긴 팀들의 공격적 투자 도미노 현상 가능성. 이제부터 진짜 광풍 시작일까[SC 포커스]

5.

이 선수의 국적은 대한민국입니다, 손흥민 EPL 레전드 기록 미쳤네...271경기 173공포 '케인-KDB-브루노보다 위'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.