'손석구 파워'…듀오락 CF 공개 두 달 만에 유튜브 누적 조회수 120…

'손석구 파워'…듀오락 CF 공개 두 달 만에 유튜브 누적 조회수 1200만 회 돌파

기사입력 2025-11-19 08:16


'손석구 파워'가 다시 한번 입증됐다.

배우 손석구가 모델로 참여한 쎌바이오텍의 유산균 브랜드 '듀오락(DUOLAC)'이 신규 TV CF 공개 두 달 만에 유튜브 누적 조회수 1200만 회를 돌파했다. 듀오락이 지난 9월 공개한 이번 광고 캠페인은 TV CF 공개 직후부터 온라인 커뮤니티와 소비자들 사이에서 높은 조회수를 이어가고 있다.

새롭게 공개된 TV CF는 '221배 강한 유산균, 듀오락'이라는 슬로건을 중심으로, 단순히 보장균수를 강조하는 일반 유산균 제품과 달리, 실제 장 속에서 얼마나 살아남는지가 더 중요하다는 점을 강조했다. 듀오락만의 '듀얼코팅(Dual Coating)' 기술을 통해 최대 221배 높은 생존력을 구현했다는 사실을 직관적으로 전달하며, 브랜드의 차별화된 기술력과 프리미엄 이미지를 강화했다.

이번 캠페인을 통해 듀오락은 전반적인 성과 지표에서 눈에 띄는 상승세를 보였다. 듀오락몰의 신규 고객 유입이 폭발적으로 증가했고, 재구매율 역시 동반 상승했다. 특히 TV CF가 공개된 3분기에는 쎌바이오텍 매출이 전년 동기 대비 26.3% 상승하며, 광고 캠페인의 효과가 직접 반영된 것으로 나타났다. 배우 손석구의 탄탄한 신뢰 이미지가 '강한 유산균' 메시지와 강력한 시너지를 내며 소비자의 구매 전환까지 자연스럽게 이어졌다는 평가다.

TV CF 공개와 함께 진행한 '듀오락×손석구 버스 광고 인증 이벤트' 역시 높은 참여율을 기록했다. 서울 주요 지역을 운행하는 버스에 배우 손석구가 등장한 듀오락 광고를 부착해 SNS 인증샷 이벤트를 진행했으며, 인증 게시물이 빠르게 확산되며 큰 화제를 모았다. 더불어 이벤트 경품으로 마련된 손석구 키링 굿즈는 준비 수량이 조기 소진될 만큼 높은 관심을 받았다.

한편, 듀오락은 11월 블랙프라이데이 시즌을 맞아 손석구와 함께 11월 28일까지 듀오락 공식몰에서 '블프 페스타' 기획전을 진행한다. 매주 금요일 오전 10시 선착순 100명에게 제공되는 50% 반값 쿠폰을 비롯해 최대 70% 할인, 신규 가입 1만원 쿠폰 등 다양한 혜택을 마련했다. 특히 '듀오락 골드', '듀오락 골드 캡슐' 등 손석구 Pick 제품은 추가 증정 혜택이 제공된다.

쎌바이오텍 관계자는 "배우 손석구의 강인하면서도 따뜻한 이미지가 듀오락의 프리미엄 기술력, 특히 듀얼코팅이 구현한 강한 생존력과 맞물리며 높은 공감을 얻었다"며, "앞으로도 이러한 기술 기반의 '강한 브랜드 메시지'를 글로벌 시장까지 확장할 수 있도록 다양한 캠페인을 전개해 나가겠다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

