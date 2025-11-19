LG유플러스, ESG 평가 5년 연속 종합 'A' 획득

기사입력 2025-11-19 13:41


LG유플러스, ESG 평가 5년 연속 종합 'A' 획득
LG유플러스 사옥 전경

LG유플러스가 한국ESG기준원이 발표한 2025년 ESG 평가에서 5년 연속 종합 A(우수)등급을 획득했다고 19일 밝혔다. 한국ESG기준원의 ESG 평가는 기업의 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 분야의 리스크와 시스템을 종합적으로 점검해 발표하는 지표다.

LG유플러스에 따르면 올해 ESG평가에서 환경 분야의 점수가 가장 높았다. 지난해보다 한 단계 상승한 'A+(매우우수)' 등급을 획득했다. 기후변화 대응 및 환경 경영 등에서 사회적 책임을 다하고 있다는 점을 높게 인정받았다.

LG유플러스는 친환경 경영을 실천하기 위해 TNFD(자연 관련 재무정보공개 협의체) 가이드라인에 따른 생물종 다양성 리스크 평가를 시행하고, 이와 관련된 생물다양성 보전 활동을 단계적으로 확대하고 있다.

기후변화 대응을 위한 고효율 네트워크 장비 도입 등 활동을 전개하여 전기 에너지 사용량을 줄이고, 대전 R&D센터 내에 1천kw급 자가 태양광 발전 설비를 적정 운영함으로서 온실가스 배출을 저감하고 있다. 자가 태양광 조달 확대뿐만 아니라 PPA(전력구매계약) 등 관련 사업을 확대할 계획이다.

이밖에도 사회 분야에서 소방청과 협력해 119 메모리얼런 시행하는 등 사회공헌 활동 확대하고, 지배구조 분야에서는 중장기 재무 목표와 달성방안, 주주 환원 계획 등을 포함한 '밸류업 플랜'을 공시하는 등 기업지배구조를 개선 및 주주가치 제고를 위한 활동을 전개하고 있다.

이홍렬 LG유플러스 ESG추진실장(실장)은 "ESG 평가에서 종합 A등급 및 환경부문 A+ 등급을 획득한 것은 오랜 시간 추진해 온 기후변화 대응 노력의 결과"라며 "지속가능한 사회를 위한 다양한 활동을 이어가고, ESG 경영을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이이경 루머 폭로자 "AI 아닌 진짜, 돈 물어내라 할까봐 거짓말했다"[전문]

2.

'46세' 이지혜, 입술 문신+실 리프팅 후 여배우 미모..반사판도 필요 없어

3.

[공식] 에이프릴 윤채경, '싱글대디' 이용대와 열애설 공식입장 "아티스트 사생활 확인불가"

4.

이경실 ‘4번 계란’ 결국 판매 중단…아들 손보승 운영 사이트 전면 폐쇄

5.

이경실 "돈에 환장한 사람 아냐, 잠도 못자고 눈물난다" 4번 달걀 신선도 결과 공개

연예 많이본뉴스
1.

이이경 루머 폭로자 "AI 아닌 진짜, 돈 물어내라 할까봐 거짓말했다"[전문]

2.

'46세' 이지혜, 입술 문신+실 리프팅 후 여배우 미모..반사판도 필요 없어

3.

[공식] 에이프릴 윤채경, '싱글대디' 이용대와 열애설 공식입장 "아티스트 사생활 확인불가"

4.

이경실 ‘4번 계란’ 결국 판매 중단…아들 손보승 운영 사이트 전면 폐쇄

5.

이경실 "돈에 환장한 사람 아냐, 잠도 못자고 눈물난다" 4번 달걀 신선도 결과 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

'흥미진진' 김현수 삼국지 'LG=명분. 두산=낭만. KT=실리' → 김현수에게 최고의 가치는 무엇일까

2.

충격을 넘어 공포스럽다...박찬호에 80억 지른 두산, 김현수에 강백호까지 노린다니 현실 맞나

3.

"손흥민, 증인으로 법정에 섰다" 미국 복귀 전 '3억 갈취' 임신 협박女 비공개 재판 출석

4.

'이럴수가' 김하성 주전이라며, ATL 변심했다…'2928억설' 최대어 시장 뛰어들었다

5.

류현진처럼 한다면야 최고의 선택, 이마나가 332억 받고 컵스에서 FA 재수 결심...4명 QO 수용

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.