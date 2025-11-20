임채빈vs정종진 2파전? 다가오는 그랑프리, 이변에 주목하라!

기사입력 2025-11-21 02:29


◇사진제공=국민체육진흥공단

이제 남은 빅매치는 단 한 번 뿐이다.

오는 11월 26~28일 광명스피돔에서 펼쳐질 그랑프리 경륜. 올 시즌 전체 성적 상위 112명에 주어지는 출전권을 두고 막판 경쟁이 한창이다.

2023~2024 그랑프리 경륜 2연패를 달성한 임채빈(25기, SS, 수성)과 그랑프리 5회 우승에 빛나는 정종진(20기, SS, 김포)의 양강 체제가 이번에도 이어질 지 관심사. 지난해 그랑프리 챔피언 임채빈은 지난해와 올해 지방에서 열린 특별경륜을 포함, 11회 우승, 4회 준우승으로 절대 강자의 면모를 보이고 있다. 정종진은 4회 우승, 10회 준우승을 기록했다. 두 선수는 지난해 4월부터 무려 16회 동반 입상이라는 진기록을 세우며 경륜 역사에 발자취를 남기는 중이다. 이번 그랑프리 경주에서도 맞대결이 유력히 점쳐지고 있다.

그렇다면 임채빈-정종진 체제를 깨뜨릴 제3의 주자는 없는걸까.

가장 최근 사례는 지난해 2월 임채빈에 이어 준우승을 차지한 정해민(22기, S1, 수성)이 있다. 하지만 정해민은 최근 잦은 부상으로 20위권 밖으로 밀려 큰 대회 결승 무대에 오르지 못하고 있다. 또한 지난해 일반경주에서 임채빈의 75연승을 저지한 전원규(23기, S1, 동서울)도 올해는 부진을 거듭하고 있다.


◇류재열. 사진제공=국민체육진흥공단

◇공태민. 사진제공=국민체육진흥공단
최근 약진 중인 류재열(19기, SS, 수성)과 공태민(24기, S1, 김포)은 주목해 볼 만하다. 류재열은 최근 큰 대회에서 6회 연속 결승전에 진출하는 상승세로 전체 성적 3위를 달리고 있다. 공태민 역시 올해 6월 경륜 왕중왕전과 지난 11월 2일 대상 경륜에서 3위를 기록, 신흥 강자로 급부상했다. 황승호(19기, SS, 서울 개인) 역시 올해 부산 특별경륜에서 3위를 기록했고, 최근 4회 연속 큰 대회 결승전 진출권을 따내며 활약 중이다.

신예들도 무시할 수 없다. 김우겸(27기, S1, 김포)은 올해 대상 경륜 결승전에 3차례 진출해 주목을 받았다. 박건수(29기, S1, 김포), 김옥철(27기, S1, 수성), 석혜윤, 손제용(이상 28기, S1, 수성) 등 27∼29기 신예 선수들도 한 차례씩 대상 경륜 결승전 무대를 밟으며 성장 가능성을 입증한 바 있다. 남은 한 달 간 이들의 활약 여부는 주목해 볼 만하다.


◇김우겸. 사진제공=국민체육진흥공단

◇박건수. 사진제공=국민체육진흥공단
예상지 경륜위너스 박정우 부장은 "임채빈과 정종진의 무게감이 여전히 크지만, 새로운 황제 탄생 가능성도 무시할 수 없다"며 남은 경주를 통해 이변 가능성을 예측해 볼 필요가 있다고 지적했다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

