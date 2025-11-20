KT&G, 한정판 '릴 하이브리드 3.0 미스티 로제 에디션' 선보여

KT&G가 연말 시즌을 겨냥새 '
릴 하이브리드 3.0 미스티 로제 에디션(lil HYBRID 3.0 Misty Rose Edition)'을 20일 출시한다. 크리스마스·연말 시즌을 맞아 그라데이션 로즈 컬러의 패키지에 동봉된 에디션 제품은 장밋빛을 입힌 미니멀 무드의 디자인이 특징이다.

릴 하이브리드 3.0 미스티 로제 에디션은 직영채널인 온라인 판매처 '릴 스토어', '네이버몰', 오프라인 릴 플래그십 스토어 '릴 미니멀리움' 4개소에서 동시 출시된다. 전국에 위치한 1007개소의 '릴 스테이션' 편의점에서도 만나볼 수 있다. 총 2만 대 한정 수량으로 출시된다.

릴 하이브리드 3.0은 액상 형태의 전용 카트리지와 스틱을 함께 사용하는 하이브리드 형식의 궐련형 전자담배 제품으로, '스탠다드 모드', '클래식 모드', '캐주얼 모드' 총 3가지 흡연모드를 제공한다.

홍대화 KT&G NGP사업본부장은 "소비자 호응에 힘입어 '릴 하이브리드 3.0'이 연말 감성에 맞게 재탄생했다"며 "소비자 선호도 기반의 다양한 제품 출시로 궐련형 전자담배 시장에서의 경쟁력을 강화해 나갈 것"라고 말했다.


