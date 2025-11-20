가천대 길병원 서효정 교수, 국가 표준·기술 유공 표창 수상

[스포츠조선 장종호 기자] 가천대 길병원(병원장 김우경) 핵의학과 서효정 교수가 '2025년 의료제품 분야 국가 표준 및 기술심사 유공 표창' 수상자로 선정돼 식품의약품안전처장 표창을 19일 받았다.
서효정 교수는 방사선 의료기기 및 의료제품 분야에서 국가·국제 표준 개발을 선도적으로 수행해온 공로를 인정받았다. 식품의약품안전처는 추천기관(KTR)과의 심사 절차를 거쳐, 서 교수를 올해 유공자 포상 최종 수상자로 확정했다. 시상은 서울 롯데호텔월드에서 열리는 '의료기기 안전관리 발전 포럼'에서 수여됐다.
특히 서 교수는 올해 이탈리아 표준연구원에서 열린 국제표준 회의에서 국내 대표 전문가로 참석해, 방사선 의료제품 성능표준 사전 NP(신규 제안) 논의를 적극적으로 주도했다. 이번 회의에서는 일본 측의 부정적인 의견 제기에도 불구하고, 미국·영국·독일 등 주요 국가들이 서 교수의 제안에 높은 관심을 보이며 적극적인 지지를 표명한 것으로 알려졌다. 이는 국내 전문가가 다국가 협력 속에서 국제표준 방향성을 주도한 이례적 성과로 평가된다.
서 교수는 그동안 ▲방사선 진단·치료기기 성능평가 관련 표준 연구 ▲의료제품 기술심사 전문성 강화 ▲국제표준 제안서 작성 및 기술근거 정립 등 다양한 역할을 수행하며 국가 표준 역량 강화에 크게 기여해왔다.
서효정 교수는 "국가 의료제품 표준 발전을 위해 연구와 심사 업무를 수행해온 과정에서 뜻깊은 상을 받게 되어 매우 영광"이라며 "앞으로도 국제 협력 기반의 표준 개발과 기술 심사를 통해 국내 의료기기 산업의 신뢰성과 국제 경쟁력 향상에 기여하겠다"고 밝혔다. 장종호 기자 bellho@sportschosun.com