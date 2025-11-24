"콜라겐 벨벳·듀얼리프트·클래시컨투어링, 올해 가장 주목받은 복합시술 '톱3'"

기사입력 2025-11-24


대웅제약과 DNC 에스테틱스가 올해 총 5회에 걸쳐 진행한 '2025 DEEP(DEEP: Daewoong·DNC Aesthetics Medical-AEsthetic Expert Program) 심포지엄'이 지난 8일 서울 더플라자호텔에서 열린 마지막 심포지엄을 끝으로 마무리됐다.

대웅제약과 DNC의 교육 프로그램은 안면 해부학에 기반해 개인의 피부 상태와 노화 정도를 진단하고, 가장 적합한 제품과 시술을 적용하는 '개인 맞춤형 접근법'을 중심으로 한다. 20대부터 60대까지 연령별 주요 노화 특성과 시술 선호도를 반영한 복합 에스테틱 전략을 의료진에 제시하고 있는 것. 특히 이론보다 실전 활용에 중점을 두어, 의료진이 임상 현장에서 즉시 적용할 수 있는 노하우를 제공한다.


특히, 올해는 해부학 강의·라이브 시술 이원생중계 등 다채로운 프로그램을 추가해 의료진들이 임상 현장에 빠르게 적용할 수 있도록 구성한 것이 특징이며, 연간 1000여명의 의료진이 참여해 호평을 받았다.

마지막 심포지엄에서는 임상 활용도와 의료진 피드백을 기반으로, 2025년 가장 높은 만족도를 보인 복합시술 Top 3로 ▲콜라겐 벨벳(Collagen Velvet), ▲듀얼리프트(Dual Lift), ▲클래시컨투어링(Classy Contouring)이 발표됐다. 또한 2026년 트렌드 시술로 '더블디리프팅(Double D Lifting)'을 소개하며 차세대 복합시술 방향성도 제시했다.

'콜라겐 벨벳'은 콜라겐 생성을 유도해 탄력과 피부결을 개선하며, 보툴리눔 톡신, 필러, 실리프팅을 조합해 자연스럽고 입체적인 효과를 낸다. '듀얼리프트'는 두스 봉합사와 나보타를 결합해 부드러운 리프팅을 구현하고, '클래시컨투어링'은 디클래시 HA, 나보타, 브이올렛으로 얼굴 전체의 조화로운 윤곽 디자인이 가능한 시술이다. '더블디리프팅'은 두스와 디클래시 HA를 활용해 리프팅과 중안부 볼륨 균형을 동시에 개선하며, 동안 니즈에 최적화된 차세대 복합시술로 주목받고 있다.

이번 행사에는 복합시술에 대한 임상경험이 풍부한 메디컬 에스테틱 분야의 전문가인 장두열 체인지의원 원장, 최호성 피어나의원 원장, 김재우 클래스원의원 원장, 이승현 뷰 성형외과 원장이 참여해 실제 임상 경험에 기반한 심도 깊은 강연을 진행했다.

윤준수 대웅제약 나보타사업본부장은 "대웅제약과 DNC 에스테틱스는 표준화된 복합시술 프로토콜과 전 주기에 걸친 제품 라인업으로 시장을 선도하고 있다"며 "올해 5회에 걸친 DEEP 심포지엄을 통해 생애주기별 복합시술 디자인 인사이트를 공유한 만큼, 앞으로도 의료진 교육을 지속 강화해 국내 에스테틱 시술의 표준화를 이끌겠다"고 밝혔다.
