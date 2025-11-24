독감 유행에 인후 관리 의약품 주목…광동제약, 희석 없이 사용하는 포비돈…

|
최근 환절기 독감 등 호흡기 질환이 상시적으로 유행하는 양상을 보이면서, 평상시 구강 및 인후 관리를 위한 예방 차원의 의약품이 상비약으로 주목받고 있다.
광동 인후엔은 가글형 제품 특성상 넓고 깊은 부위까지 약액이 닿아 효과적인 치료 부위 커버가 가능하다. 하루 수회 약 15~20mL를 입안에 머금고 2~3회 가글하면 된다. 또한 페퍼민트향과 L-멘톨로 상쾌한 향을 더해 사용편의성을 높였다. 휴대하기 간편한 100ml 규격으로 약국에서 구입할 수 있다. 목감기 초기 환자 및 감기 증상 악화를 염려하는 환자, 그리고 구강 내 염증으로 상처 소독이 필요한 소비자에게 특히 유용할 전망이다.
광동제약 관계자는 "최근 호흡기 바이러스 질환에 대한 경각심이 높아지면서 개인 위생과 초기 예방의 중요성이 강조되고 있다"며 "광동 인후엔은 구강 및 인후를 효과적으로 살균, 소독하여 감염병 예방에 도움을 줄 수 있는 제품으로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com