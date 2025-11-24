독감 유행에 인후 관리 의약품 주목…광동제약, 희석 없이 사용하는 포비돈요오드 가글액 '광동 인후엔' 출시

기사입력 2025-11-24 09:22


독감 유행에 인후 관리 의약품 주목…광동제약, 희석 없이 사용하는 포비돈…

최근 환절기 독감 등 호흡기 질환이 상시적으로 유행하는 양상을 보이면서, 평상시 구강 및 인후 관리를 위한 예방 차원의 의약품이 상비약으로 주목받고 있다.

광동제약은 환절기 독감 예방을 위한 구강 및 인후 관리에 효과적인 가글액 '광동 인후엔'을 출시했다.

국내 최초로 물에 희석하지 않고 원액 그대로 사용하는 포비돈요오드 주성분의 일반의약품 가글액이다. 포비돈요오드는 여러 연구 논문을 통해 살균 및 바이러스 불활성화 효과가 입증됐다. 구강 내 및 인후의 살균, 소독, 세정, 그리고 구취 제거에 효능·효과를 갖는다.

광동 인후엔은 가글형 제품 특성상 넓고 깊은 부위까지 약액이 닿아 효과적인 치료 부위 커버가 가능하다. 하루 수회 약 15~20mL를 입안에 머금고 2~3회 가글하면 된다. 또한 페퍼민트향과 L-멘톨로 상쾌한 향을 더해 사용편의성을 높였다. 휴대하기 간편한 100ml 규격으로 약국에서 구입할 수 있다. 목감기 초기 환자 및 감기 증상 악화를 염려하는 환자, 그리고 구강 내 염증으로 상처 소독이 필요한 소비자에게 특히 유용할 전망이다.

광동제약 관계자는 "최근 호흡기 바이러스 질환에 대한 경각심이 높아지면서 개인 위생과 초기 예방의 중요성이 강조되고 있다"며 "광동 인후엔은 구강 및 인후를 효과적으로 살균, 소독하여 감염병 예방에 도움을 줄 수 있는 제품으로 자리매김할 것"이라고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 구하라, 비밀 SNS에 남긴 마지막 말 "무서워"...6주기 더 아픈 이유

2.

정형돈, 하와이서 중국인에 불쾌한 일 당했다..."보자마자 중국말해" ('한작가')

3.

'박주호♥' 안나, 암 투병 중 딸 위해 드레스 제작..나은 '금발 변신' 깜짝

4.

故 남포동 누구?...명품 감초 배우→간암 투병 중 모텔 생활 근황에 '충격'

5.

엄영수, 안타까운 가정사...3혼→입양→자녀 이혼 "왜 이렇게 살았지" ('미우새')

연예 많이본뉴스
1.

故 구하라, 비밀 SNS에 남긴 마지막 말 "무서워"...6주기 더 아픈 이유

2.

정형돈, 하와이서 중국인에 불쾌한 일 당했다..."보자마자 중국말해" ('한작가')

3.

'박주호♥' 안나, 암 투병 중 딸 위해 드레스 제작..나은 '금발 변신' 깜짝

4.

故 남포동 누구?...명품 감초 배우→간암 투병 중 모텔 생활 근황에 '충격'

5.

엄영수, 안타까운 가정사...3혼→입양→자녀 이혼 "왜 이렇게 살았지" ('미우새')

스포츠 많이본뉴스
1.

美 충격 주장! '손흥민 영웅에서 악당됐다'…실축에 가려진 멀티골 맹활약→'12골 4도움' 데뷔 시즌 마감

2.

50억원 효과는 15년 만에 영광을 찾았다…100억 투자 18년 만에 '1위' 기록 가져올까

3.

'끔찍한 이강인'이라고 안 부를게요! 맹활약에 '결국 깨갱'…해설가 출신 '지독한 안티팬' 결국 항복

4.

"아리가또!" 日 동생들, 선배 따라 라커룸 청소·감사 편지에 '감동'…U-17 탈락 후에 보인 행동

5.

"수준 이하" 손흥민이 잘했는데, 토트넘 뺨 맞았다! MLS '오피셜' 공식인정, "SON 멋진 득점이 팀 살려"→"토트넘이 놓친 것 보여줘"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.