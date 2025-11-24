국내 첫 개별인정형 기능성 원료 인정 획득 'PQQ', 해외에서는?

기사입력 2025-11-24 20:51


국내 첫 개별인정형 기능성 원료 인정 획득 'PQQ', 해외에서는?
이미지=픽사베이

중·장년층의 인지 및 기억력 저하가 사회적 문제로 대두되고 있는 가운데, 노바렉스가 자체 개발한 '피롤로퀴놀린퀴논이나트륨염(PQQ, NOVAQ)'이 식품의약품안전처로부터 '노화로 인해 저하된 인지기능 개선에 도움을 줄 수 있음' 개별인정형 기능성 원료 인정을 획득했다.

PQQ는 해외에서 인지 기능 및 미토콘드리아 관련 보충제로 널리 활용돼 왔다. 모유 등 인체 내에도 존재하는 성분으로 알려져 있으며, 미토콘드리아 생합성 증가, 신경세포 보호, 산화 스트레스 감소 등 다양한 경로를 통해 인지기능 유지에 관여하는 것으로 보고되고 있다. 또한 비타민 C 대비 약 5000배의 강력한 항산화 작용을 나타낸다는 연구 결과가 나와 있다. 일일섭취량은 21.5mg으로, 정제·연질캡슐·분말·액상 등 다양한 제형에서 안정성이 확인되어 제품 개발 활용 폭이 넓다는 설명이다.

NOVAQ는 Hyphomicrobium denitrificans 균주의 발효 및 정제 과정을 통해 제조된 순도 99% 이상의 고순도 PQQ 원료다. 지금까지 PQQ는 일본, 중국, 미국, 캐나다 등 여러 국가에서 인지건강·미토콘드리아 활성 보충제로 판매되고 있었으나, 국내에서는 건강기능식품 기능성 원료로 인정받지 못했었다. 이번 NOVAQ의 개별인정형 승인으로, 미국 FDA GRAS, Halal, Kosher 인증을 보유한 제조사에서 생산된 non-GMO·고품질 PQQ를 국내에서도 건강기능식품 형태로 사용할 수 있게 됐다.

노바렉스는 NOVAQ의 기능성을 검증하기 위해 40~80세 성인 중 기억력 저하를 호소하는 대상자를 모집해 12주간 인체적용시험을 실시했다. 그 결과 NOVAQ® 섭취군은 대조군 대비 복합 기억력, 언어 기억력, 반응 시간, 복합주의집중력, 인지유연성, 집행기능 등 6개 인지지표(▲복합 기억력 ▲언어 기억력 ▲반응 시간 ▲복합주의집중력 ▲인지유연성 ▲집행기능)전반에서 유의한 개선 효과를 보였다. 또한 보호자 관찰평가(DECO)에서도 유의적인 점수 향상이 확인되어 객관적 검사와 주관적 지표 모두에서 기능성이 일관되게 나타났다.

노바렉스는 "세계적으로 다양한 국가에서 널리 섭취되어 온 PQQ가 국내에서 처음으로 공식 인정받음으로써, 국내 소비자들도 세계적으로 검증된 성분을 활용할 수 있는 길이 열렸다"며 "고령화가 가속화되는 시장 환경 속에서 NOVAQ®는 국산 인지건강 소재의 새로운 기준점이 될 것"이라고 설명했다. 이어 "향후 다양한 뇌 건강 관련 제품 개발에 적극적으로 적용해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.