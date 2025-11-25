"작지만 강하다" 코웨이, 슬림테리아 라인업 강화

기사입력 2025-11-25 17:18


코웨이가 집 안의 공간 활용과 인테리어 완성도를 중시하는 '슬림테리어(슬림+인테리어)'족 공략에 나섰다. 부피는 줄이면서도 핵심 기능과 심미성은 높인 가전제품 라인업을 강화했다. 욕실부터 거실, 주방 관련 제품까지 다양화했다.


"작지만 강하다" 코웨이, 슬림테리아 라인업 강화
◇코웨이 룰루 슬리믹 비데
25일 코웨이에 따르면 최근 선보인 '룰루 슬리믹 비데'는 욕실 공간을 효율적으로 사용하려 고객 니즈를 반영한 제품이다. 핵심 부품을 소형화해 기존 '룰루 더블케어 비데2' 대비 높이를 48% 축소했다. 비데와 도기가가 자연스럽게 맞물려 안정적이고 편안한 착좌감을 제공한다.

편의 기능은 확대했다. 자동 살균 시스템이 전기분해 살균수를 통해 유로·노즐·도기까지 3단계에 걸쳐 99.9% 살균하며, 블루투스로 연동된 사용자의 휴대전화를 인식해 사용자별 미리 설정해 둔 맞춤 비데 기능을 자동 제공한다. 본체 IPX5, 리모컨 IPX7의 강력한 방수등급으로 물청소도 용이하다.


"작지만 강하다" 코웨이, 슬림테리아 라인업 강화
◇코웨이 비렉스 안마의자 마인 플러스
소형 안마의자인 '비렉스 마인 플러스'는 기존 '비렉스 안마의자 시그니처' 모델 대비 사이즈를 약 43% 축소한 제품이다. 소형 안마의자에서 보기 드물었던 하체 특화 안마 시스템 '레그 컨버터블'을 탑재해 안마 범위를 넓힌 것도 눈에 띤다. 허벅지부터 종아리까지 원하는 다리 부위를 강력하게 마사지할 수 있고, 발바닥 롤러와 발등 에어 마사지 기능까지 더해 하체 전 부위를 집중적으로 관리하는 게 가능하다.


"작지만 강하다" 코웨이, 슬림테리아 라인업 강화
◇ 코웨이 아이콘 얼음정수기 미니
아이콘 얼음정수기 미니는 공간 제약으로 얼음정수기 구매를 망설였던 소비자를 위한 제품이다. 가로 20cm의 초소형 사이즈로, 기존 '아이콘 얼음정수기 오리지널' 대비 크기를 약 28% 줄였다. 1인 가구나 소형 주거 환경에서도 부담 없이 설치해 주방 공간 활용도를 높일 수 있다.

코웨이의 특허 기술인 '듀얼 쾌속 제빙 시스템'을 최적화해 약 9분30초마다 신선한 얼음을 빠르고 안정적으로 생성한다. 위생 기능 역시 정교해져 얼음이 생성되고 추출되는 전 구간에 7개의 UV LED를 탑재해 빈틈없이 살균하며, 고온수 살균 기능으로 얼음 트레이를 이중 관리한다. 버튼 한 번으로 정량의 얼음과 물을 동시에 추출하는 '스마트 원터치' 기능으로 편의성을 더했다.

코웨이 관계자는 "주방 가전을 넘어 비데, 안마의자 등 가전 전반으로 슬림테리어에 대한 관심이 커지는 추세"라며 "단순히 부피를 줄이는 것을 넘어, 각 공간의 인테리어와 조화를 이루고 플래그십 모델의 핵심 기능을 모두 담아내는 고도의 기술력이 점점 중요해지고 있다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] 이재명 대통령→나영석PD→한의사협회까지..각계각층, 故이순재 애도 물결(종합)

2.

故이순재, 벌써 그리운 생전 환한 미소...'꽃할배'측 "함께한 시간 잊지 않을 것"

3.

"이혼해서 죄송했어요"…이상민, '첫 주례' 故 이순재에 남긴 마지막 인사

4.

'연봉 100억' 49세 정승제, 노안 굴욕에 시술 고백 "레이저 900샷 맞았다" ('하숙집')

5.

"나문희·김용건→신민아·김우빈도"…故이순재 빈소 가득 채운 애도 '먹먹' [SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] 이재명 대통령→나영석PD→한의사협회까지..각계각층, 故이순재 애도 물결(종합)

2.

故이순재, 벌써 그리운 생전 환한 미소...'꽃할배'측 "함께한 시간 잊지 않을 것"

3.

"이혼해서 죄송했어요"…이상민, '첫 주례' 故 이순재에 남긴 마지막 인사

4.

'연봉 100억' 49세 정승제, 노안 굴욕에 시술 고백 "레이저 900샷 맞았다" ('하숙집')

5.

"나문희·김용건→신민아·김우빈도"…故이순재 빈소 가득 채운 애도 '먹먹' [SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[단독] 박찬호-강백호-박해민 다 놓친 KT, 김현수 잡았다...3년 50억원 전격 FA 이적

2.

[공식발표]조용하던 삼성, 포수 박세혁 깜짝 트레이드 영입↔3R 신인지명권

3.

[인터뷰] "죄송하고 죄송하다" 46억 FA의 깜짝 트레이드, 박세혁 계속 원했던 삼성 드디어 품었다

4.

'드디어 답이 왔다' 페디 사실상 복귀 불발 "ML 오퍼 더 기다리고 싶다"

5.

어쩌면 커리어 마지막 도전? 韓배구 '흑역사' 수습한 70세 노장, 구단은 사퇴 말렸지만…안타까운 뒷모습 [SC비하인드]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.