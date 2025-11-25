투어민, 12월 주말 신혼여행박람회 개최

기사입력 2025-11-25 20:59


투어민, 12월 주말 신혼여행박람회 개최
◇몰디브 쏘 리조트. 사진제공=투어민

투어민이 12월 두차례(12월6~7일, 12월 27~28일) 신혼여행박람회를 서울 강남 본사에서 개최한다고 25일 밝혔다. 신혼여행박람회에서는 MZ세대를 중심으로 인기를 얻고 있는 몰디브 SO(쏘) 리조트와 마푸시바루 리조트 특전도 제공한다.

투어민에 따르면 몰디브 쏘 리조트는 독특한 콘셉트로 MZ세대 허니무너의 관심을 받고 있는 리조트다. 리조트 전체를 마치 하나의 패션쇼장처럼 트렌디하게 꾸민 인테리어가 특징이다. 로맨틱 디너 하다바 레스토랑의 중동식 레반트요리도 제공한다. 마푸시바루는 적절한 라군과 수중환경의 조하, 레스토랑의 품질과 다양성, 새로운 체험에 극대화된 엑티비티를 갖춘 리조트다.

투어민은 신혼여행박람회 현장에서 몰디브 외에 발리 올인클루시브 럭셔리 리조트 사마베 초특가 패키지뿐 아니라 모리셔스, 태국 푸켓, 유럽, 호주 등 다양한 지역을 가장 합리적인 비용을 신혼여행지도 소개한다.

이슬기 투어민 이사는 "신혼여행을 계획중인 예비 신혼부부 대상으로 각 각 지열별 특전 제공과 함께 리조트 예약, 출발일 및 귀국일까지 꼼꼼히 상담을 받을 수 있을 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

