티웨이항공, 소방관 처우 개선 및 안전의식 제고 '보훈부 장관' 표창

기사입력 2025-11-25 21:08


티웨이항공, 소방관 처우 개선 및 안전의식 제고 '보훈부 장관' 표창

티웨이항공이 최근 '2025 모범 제복 근무자 포상식'에서 국가보훈부 장관 표창을 받았다고 25일 밝혔다. '2025 모범 제복 근무자 포상'은 국가보훈부가 주관하며, 국민의 안전을 책임지고 현장에서 헌신하는 제복 근무자에 대한 존중 표시 등 보훈 문화 확산에 기여한 이들에게 수여되는 상이다.

티웨이항공에 따르면 지난 24일 진행된 2025 모범 제복 근무자 포상식에서 민간 기업으로 국가보훈부 표창을 수상했다. 소방공무원 및 소방 가족 후원과 처우 개선에 앞장서 왔으며, 이를 통해 국민 안전의식 제고 활동의 공적을 인정았다.

티웨이항공은 지난 2019년 소방청과 안전의식 제고와 소방 가족의 사기 진작을 위한 업무 협약(MOU)을 체결하고 순직 소방관 유가족 대상 여행 지원 및 후원 활동, 현직 소방공무원 PTSD(외상 후 스트레스 장애) 치료를 위한 여행 지원 및 후원 활동, 소방 가족 대상 항공 운임 할인 등의 지원을 진행 중이다. 특히 국민의 안전을 책임지는 소방관과 기내 안전을 책임지는 객실 승무원의 교류를 확대하기 위해서 국내에서는 처음으로 소방관과 승무원의 안전 교류 교육 등의 실전 훈련 프로그램도 진행한 바 있다.

티웨이항공 관계자는 "지금까지 '함께하는 우리들의 항공사'라는 경영 이념을 실천하고자 노력해왔다"며 국민의 안전을 위해 헌신하는 소방공무원 분들의 처우 개선에 힘쓰는 것은 물론 보훈 문화 확산을 위한 다양한 활동을 계속해서 이어나갈 예정"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com





Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[종합] '아내' 나문희→'며느리' 박해미…故이순재 향한 '하이킥' 식구들의 작별 인사

2.

이주빈, 프로필 속였다…실제 키 고백 "163cm 아닌 161cm, 작은 모델 안 써줘서"

3.

故 이순재 비보에 나영석PD 충격...생방송 중 "경황 없어, 이서진과 조문갈 것"

4.

이병헌♥이민정 아들, 11살에 이렇게 스윗해? 엄마에게 불쑥 "사랑해"

5.

'하이킥 손녀' 진지희, 故 이순재 향한 애통한 추모 "삶의 태도까지 배웠다" [전문]

연예 많이본뉴스
1.

[종합] '아내' 나문희→'며느리' 박해미…故이순재 향한 '하이킥' 식구들의 작별 인사

2.

이주빈, 프로필 속였다…실제 키 고백 "163cm 아닌 161cm, 작은 모델 안 써줘서"

3.

故 이순재 비보에 나영석PD 충격...생방송 중 "경황 없어, 이서진과 조문갈 것"

4.

이병헌♥이민정 아들, 11살에 이렇게 스윗해? 엄마에게 불쑥 "사랑해"

5.

'하이킥 손녀' 진지희, 故 이순재 향한 애통한 추모 "삶의 태도까지 배웠다" [전문]

스포츠 많이본뉴스
1.

'헉, KT 폭주 미쳤다' FA 외야수 최원준, 4년 최대 48억에 영입 완료 [공식발표]

2.

김하성 관련 작심발언 터졌다! 美 로젠탈 기자 일침 → 애틀란타 패닉

3.

'124억 광폭 행보' 두산·롯데? FA 큰손 따로 있었네, 그런데 여기서 끝 아니다

4.

'ACLE 16강' 노리는 강원, 김건희-박상혁 투톱 출격...마치다는 나상호-오세훈 '맞불'[현장 라인업]

5.

24-20을 뒤집혀? 하지만 후유증은 없었다 → 현대건설 3-1 정관장 꺾고 2위 도약

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.