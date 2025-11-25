대한항공, 식물성 원료 활용 신규 기내식 용기 도입

기사입력 2025-11-25 21:08


대한항공이 12월부터 식물성 원료를 활용한 신규 기내식 용기를 순차적으로 선보인다. ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 플라스틱 사용을 줄이고 탄소 배출 저감에 적극 동참하고자 마련됐다.지속 가능한 소재를 활용, ESG 강화를 위한 일환이다.

25일 대한항공에 따르면 기존에는 일반석 고객 대상으로 한식·양식 메인 요리 용기로 플라스틱을 사용했다. 신규 기내식 용기는 밀짚, 사탕수수, 대나무 등 다양한 식물성 원료로 만든 비목재 펄프 소재로 제작됐다. 나무를 벌목하지 않고도 생산 가능하다는 점에서 이상적인 친환경 소재로 꼽힌다. 고온에 장시간 노출된 환경에서도 변형이 적고 견고한 내구성을 자랑해 사용 편의성까지 높였다. 대한항공은 기내식 용기 개편으로 탄소 배출량은 60% 가량 줄어드는 효과가 있을 것으로 기대하고 있다. 대한항공은 항공업 특성에 맞춘 ESG 경영을 적극 실천하고 있다. 2023년엔 포크 등 일회용 플라스틱 커트러리를 대나무 소재로 변경하고, 표백 펄프를 사용했던 냅킨도 무표백 대나무 소재로 바꾸는 등 다양한 노력을 기울이고 있다. 승무원이 충분히 입고 반납한 유니폼을 의약품 파우치로 제작하고, 사용이 어려운 기내 담요를 보온 물주머니로 만드는 등 폐기물로 버려질뻔한 항공 자원을 활용해 업사이클링 활동도 활발히 진행하고 있다.

대한항공 관계자는 "기내식 용기 개편은 장기적으로 환경 보전과 기업의 지속 가능 경영을 위한 필수적인 투자"라며 "글로벌 항공업계의 탈탄소 동향과 ESG 경영 트렌드에 발맞춰 기업의 사회적 책임을 다하고 고객에게 더 나은 가치를 제공하고자 노력해나갈 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



