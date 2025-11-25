KT, AX 실행력 갖춘 AI 인재 양성 추진

KT가 KT 판교 사옥에 AI 전문 교육 공간인 'AI Campus'를 개소하고 실무형 AI 기반 업무 전환(AX) 역량 교육을 진행했다고 25일 밝혔다. 산업계의 AI 변화 속도에 맞춘 실효성 있는 교육을 원하는 다양한 수요에 대응하기 위한 전략적 선택이다.
KT에 따르면 역량 교육 진행은 'AI 인재양성 이니셔티브' 목표 아래 전문 교육장과 체계적인 AI 교육 과정을 위주로 진행됐다. 'AI Campus'는 약 400평 규모, 6개의 대형 교육장과 2개의 비대면 강의 스튜디오를 갖춘 하이브리드 교육 시설로 교원과 주니어 중심으로 교육을 진행했으며, 최근 협력사 직원 교육을 통해 재직자까지 교육 대상을 확장했다.
교육 과정은 AI Literacy(문해력) 과정', Gen AI 활용 과정, Gen AI Workshop 과정 으로 이루어졌다. 특히 'AI Literacy(문해력) 과정'은 생성형 AI 기본 이해, 프롬프트 엔지니어링 개념, 콘텐츠 제작 실습 및 윤리적 AI 활용 등 AI 입문 필수 역량을 학습할 수 있도록 설계했다.
AI에 익숙하지 않은 참가자도 기초 개념부터 실제 업무 적용까지 자연스럽게 이해할 수 있다.
'Gen AI 활용 과정'의 경우 실제 업무 시나리오 기반 실습형 교육으로 프롬프트 엔지니어링, 정보 검색 및 수집, 데이터 분석, 문서·콘텐츠 생산성 향상 및 업무 자동화까지 다루어 교육생들이 자신의 업무에 AI를 적용할 수 있는 구체적인 활용법을 익힌다.
'Gen AI Workshop 과정'은 AI 에이전트와 바이브코딩(Vibe coding, LLM에 자연어 프롬프트를 입력해 코드를 생성하고, 개발자는 코드를 직접 작성하지 않고 테스트·피드백으로 개선하는 AI 협업 개발 방식)으로 AI 기반 업무 자동화가 가능한 영역을 이해하고 나만의 웹서비스를 구현해보는 등 심화 학습이 가능하다.
KT는 온라인 교육을 확대해 전국 어디서나 AI 교육을 받을 수 있도록 접근성을 개선할 계획이다.
KT 관계자는 "KT는 현장에서 실제로 '쓸 수 있는 AI 역량' 중심의 교육을 강화하고 있다"며 "AI 인재양성 이니셔티브를 통해 산업계 전반의 AX 역량 확산과 대한민국의 AI 경쟁력 제고에 힘쓰겠다"고 말했다.