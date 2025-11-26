동절기 관절 건강 주의보…동국제약, 십자형 구조 관절 전용 파스 '사라펜플라스타 조인트' 선보여

기사입력 2025-11-26 11:04


최근 러닝 인구 증가로 올해만 약 500건의 마라톤 대회가 열리는 등 스포츠 활동이 활발해지면서 무릎 관절 통증을 호소하는 사례도 늘고 있다.

특히 관절 건강에 유의해야 하는 동절기를 맞아 동국제약이 약국 최초의 관절 전용 파스, '사라펜플라스타 조인트'를 출시했다.

사라펜플라스타 조인트는 움직임이 많은 관절 부위에 부착해도 쉽게 떨어지지 않도록 십자형 구조로 디자인된 것이 특징으로, 주성분인 케토프로펜 60mg을 함유해 피부 투과력이 높고 투과 속도가 빨라 강력한 소염 및 진통 효과를 나타낸다.


동절기 관절 건강 주의보…동국제약, 십자형 구조 관절 전용 파스 '사라펜…
특히, 경피약물전달시스템(TDDS; Transdermal Drug Delivery System) 공법을 적용해 국소 부위에 약물이 빠르게 도달하게 함으로써 단시간에 통증을 완화시킨다. 이를 통해 약효가 24시간 지속돼, 1일 1매로 경제적이고 효율적으로 사용할 수 있다. 또한, 중앙 원형 가이드를 통증 부위 무릎 정중앙에 맞춰 부착하면, 관절을 감싸 밀착되며 굴곡 부위에서도 안정적으로 유지된다. 젊은층은 스포츠 활동 후 통증 케어 제품으로, 동절기 생활에서 김장 등 관절 관리에 유의해야 하는 중장년층은 일상 필수품으로 폭넓게 활용 가능하다.

동국제약 관계자는 "추운 날씨에는 관절의 유연성이 떨어지고 경직되기 쉬운 만큼, '사라펜플라스타 조인트'를 통해 일상 속 활력을 유지하길 바란다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



