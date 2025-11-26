제주항공, 키오스크 이용객 모바일 탑승권 발급 추진…김포공항 국내선 첫 적용

기사입력 2025-11-26 16:04


제주항공이 한국공항공사와 함께 김포국제공항 국내선 키오스크에서 발급되던 종이 탑승권을 모바일 탑승권으로 전환한다고 26일 밝혔다. 디지털 전환을 통한 환경보호 동참 일환이다.

제주항공에 따르면 김포공항에서 제주항공 국내선을 탑승하는 승객은 키오스크에서 이전과 동일하게 탑승 수속을 진행하고, 수속 절차 마지막 단계에서 휴대전화 번호 혹은 이메일 주소 입력을 통해 모바일 탑승권을 발급받을 수 있게 됐다. 제주항공은 김포공항을 시작으로 전국 주요 국내선 키오스크에 모바일 탑승권 발급 시스템을 확대해 나갈 방침이다.

제주항공은 지난 11월 1일부터 국내선 공항 카운터 수속 시 부과되던 수수료를 폐지해 디지털 전환 속에서도 모두가 편리하게 항공 여행을 떠날 수 있는 환경을 조성하고 있다. 지난 10월에는 기내에 비치되던 '검역관리지역 안내서'를 디지털 형태로 전환했고, 지난해 3월에는 반려동물 운송 서약서와 특수 수하물 운송 서약서 등 항공기 탑승에 필요한 서류 10종을 전자문서로 전환했다. 이를 통해 연간 약 24만 장의 종이 절감 효과를 거두고 있으며, 이는 30년생 원목 약 25그루를 보전하는 것과 동일한 수준이다.

제주항공 관계자는 "탑승권 발급 과정에서 발생하던 불필요한 종이 사용을 줄이고, 환경 보호 흐름에 동참하기 위한 취지"라며 "지속가능한 여행 문화를 확산시키는 동시에 승객분들께 더 효율적인 수속 환경을 제공하겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

