서울부민병원, 인공관절 수술 로봇 'CORI(코리)' 도입…정확도·안전성·회복속도 강화

기사입력 2025-11-26 18:02


[스포츠조선 장종호 기자] 서울부민병원(병원장 하용찬)은 지난 17일 차세대 인공관절 수술 로봇인 'CORI(코리) 수술 시스템'을 도입했다고 밝혔다.

이로써 서울부민병원은 이미 운용 중인 MAKO(마코), CUVIS(큐비스)와 함께 3가지 글로벌 프리미엄 인공관절 로봇을 모두 보유한 국내 유일의 병원이 되었다.

특히 CORI(코리)의 도입으로 서울부민병원은 세가지 로봇의 장점을 융합해 환자 상태와 수술 난이도에 따라 가장 적합한 장비로 수술 할 수 있는 '초정밀 개인맞춤형 로봇 인공관절 수술 시스템'을 구축했다.

이를 통해 환자에게 정확도, 안전성, 회복속도를 모두 확보할 수 있어 국내 로봇인공관절 치료 수준을 한 단계 끌어올리는 새로운 모델이 될 것으로 평가받고 있다.

서울부민병원은 인공관절 분야에서 축적된 임상경험과 연구활동으로 로봇 인공관절 수술 체계를 발전시켜 왔다. 연간 1000건 이상의 로봇 인공관절 수술, 2022년부터 국제 학술대회로 진행하고 있는 로봇인공관절 심포지엄, 정형외과·내과·재활의학과 통합 치료 시스템 등을 통해 우수한 치료 성과를 꾸준히 입증해왔다.

서울부민병원 하용찬 병원장은 "CORI(코리)로봇의 도입은 서울부민병원이 지향하는 정밀 의료와 환자맞춤치료에 있어 중요한 진전"이라며 "세 가지 로봇을 모두 보유한 국내 유일 병원으로서 앞으로도 환자에게 최적화된 최고 수준의 의료 경험을 제공하기 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.

서울부민병원은 이번 CORI(코리) 운용을 기점으로 향후 AI기반 수술계획시스템, 로봇재활 시스템 등을 적극 도입해 대한민국 인공관절 치료의 새로운 표준을 제시할 계획이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


서울부민병원, 인공관절 수술 로봇 'CORI(코리)' 도입…정확도·안전성…
서울부민병원이 도입한 CORI(코리) 로봇인공관절 수술시스템

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이이경 독일 폭로女 직접 등장 "돈 요구 안해, 야한 대화 무서웠다" 주장

2.

클라라, 이혼 세달 만 심경 고백 "떠나는 건 우연 아냐, 모든 일엔 이유 있다"

3.

박선주, ♥강레오와 7년째 각집살이 "돈 보내는 건 나..바람피우면 본인만 피곤"

4.

김용림 "故남일우, 나 몰래 후배에 4억 빌려주고 병까지 났다"

5.

'낭만 러너' 심진석, 가족 생계 위해 비계공 선택 "월급 90% 부모님께 드려"

연예 많이본뉴스
1.

이이경 독일 폭로女 직접 등장 "돈 요구 안해, 야한 대화 무서웠다" 주장

2.

클라라, 이혼 세달 만 심경 고백 "떠나는 건 우연 아냐, 모든 일엔 이유 있다"

3.

박선주, ♥강레오와 7년째 각집살이 "돈 보내는 건 나..바람피우면 본인만 피곤"

4.

김용림 "故남일우, 나 몰래 후배에 4억 빌려주고 병까지 났다"

5.

'낭만 러너' 심진석, 가족 생계 위해 비계공 선택 "월급 90% 부모님께 드려"

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] '80억 박찬호 보상선수 홍민규였다' KIA, 두산 19살 투수 유망주 선택했다

2.

[공식발표]'와 KT 진짜 빠르다' 현역 빅리거 잡아오더니, 100만불 투수까지 영입 완료

3.

'쏘니의 영원한 주장' 공식 발표, 은퇴설 종식 "LAFC 잔류"...1년 더 SON과 함께, 손흥민과 11번째 시즌 준비

4.

"사실무근" 최형우 삼성행, 에이전트가 부인했다…협상 과정이던 KIA도 날벼락

5.

'초비상' 토트넘 진짜 큰일 났다! 이강인도 모자라 '발롱도르 에이스' 부상 복귀…"아스널전처럼 소극적이면 또 대패"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.