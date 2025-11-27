마사회, 2025 공정대상 및 공정경마 공모전 시상식 개최

기사입력 2025-11-28 02:43


◇사진제공=한국마사회

마사회가 지난 22일 렛츠런파크 서울에서 '2025 공정대상 및 공정경마 공모전 당선작 시상식'을 개최했다.

공정경마 공모전은 공정한 경마문화 정착을 위해 홍보 아이디어 및 콘텐츠를 주제로 홍보 아이디어, 포스터, 슬로건, 사진, 웹툰 등 총 5개 분야로 진행됐다. 올해 공모전에는 총 753건의 작품이 접수됐으며, 심사를 거쳐 30건의 입상작이 최종 선정됐다.

웹툰 부문 최우수상은 '아름다운 약속'을 출품한 장모씨에게 돌아갔다. 장모씨는 "공정경마는 어떤 순간에도 반드시 지켜야 할 약속이라고 생각한다"며 "작품이 마사회의 공정경마문화 확산에 보탬이 될 수 있어 기쁘다"고 소감을 밝혔다.

한편, 마사회는 서울·부경·제주 경마공원에서 활동 중인 조교사 및 기수 187명을 대상으로 공정경마 준수, 페어플레이, 공정경마 인식도, 업무 청렴성 등 종합적인 평가를 실시해 '2025 공정대상'을 선정했다. 올해 공정대상의 영예는 렛츠런파크 서울의 서인석 조교사와 렛츠런파크 제주의 문현진 기수에게 돌아갔다. 대상을 수상한 서인석 조교사는 "마방 가족들의 노력 덕분에 이 자리에 설 수 있었다"며 "앞으로도 공정경마를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 송대영 마사회 경마본부장은 "입상한 홍보 아이디어와 콘텐츠를 공정경마 업무에 적극 반영해, 경마고객이 신뢰할 수 있는 경마 시행을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.


박상경 기자 ppark@sportschosun.com



